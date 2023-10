TOP 10 des races de chiens à poils courts

Les chiens à poil court ont la popularité bien méritée d’avoir besoin de faible entretien avec leur pelage. Découvrons les charismatiques races à poils courts qui se distinguent par leur apparence et tempérament.

1. Le Jack Russell Terrier

Cette race tire son nom d’un pasteur anglais du 19ème siècle passionné par la chasse au renard, qui a commencé à élever ces chiens pour la chasse. La variété à poil lisse perd ses poils toute l’année alors que celle à poil dur mue moins. Même si cette race perd beaucoup de poils, un brossage régulier deux fois par semaine peut réduire la perte de poils.

Pelage court sans être trop fin

Idéal pour la chasse au renard

Bon compagnon et protecteur

2. Le Boxer

Malgré leur pelage court, le Boxer est capable de dormir dehors dans un abri pendant l’hiver. Intelligent et affectueux, il fait un bon compagnon pour les enfants. Il requiert seulement un brossage hebdomadaire pour maintenir la propreté de leur pelage.

Aime passer du temps à l’extérieur

Connu pour être loyal envers sa famille

Proche des enfants

3. L’American Staffordshire Terrier

Vers la fin du 19ème siècle, cette race est devenue très appréciée non seulement pour ses qualités de combat mais aussi pour ses qualités relationnelles comme chien de compagnie. Leur pelage est court, lisse et brillant et nécessite très peu d’entretien.

Forte capacité d’apprentissage et discipline

Bon compagnon pour les familles

Réputé pour être un excellent gardien

4. Le Basset Hound

C’est un chien de chasse avec un excellent sens de l’odorat, utilisé comme chien renifleur par les forces de police ou comme détecteur par des entreprises de lutte antiparasitaire aux États-Unis. Son poil est doux et court sans être trop fin et requiert un entretien minime.

Peu exigeant en matière d’exercice

Amitié forte avec les enfants et autres animaux

Pelage facile à entretenir

5. Le Beagle

Cette race intelligente et animée peut être têtue et difficile à dresser; elle a également tendance à s’enfuir et si on ne lui apprend pas autrement, elle demandera facilement et avec insistance de la nourriture grâce à son appétit insatiable. Les Beagles sont idéals pour les familles ayant des enfants en raison de leur nature douce et amicale.

Bons avec les enfants

Nécessitent un brossage régulier pour réduire la perte de poils

Peuvent être têtus et exigeants

6. Le Weimaraner

Le Weimaraner est une grande race d’origine allemande qui est très athlétique et a besoin d’être actif en permanence. Il ne requiert qu’un brossage hebdomadaire, mais un peu plus pendant la saison de mue.

Athlétique et énergique

Bonnes aptitudes à la chasse

Facile à entretenir

7. Le Doberman

Le Doberman a des poils courts, rêches, et serrés sans sous-poil, c’est pourquoi il ne tolère pas bien le froid. Son histoire est incertaine, mais on pense qu’ils étaient à l’origine élevés par un percepteur qui avait besoin de chiens courageux et combattifs pour protéger les sommes importantes d’argent qu’il devait transporter.

Intelligent et loyal

Excellent chien de garde

Ne supporte pas bien les conditions météorologiques extrêmes

Pour ceux qui recherchent un compagnon fidèle nécessitant un entretien minime, ces races de chiens à poils courts sont un choix idéal. Chacune de ces races a ses propres caractéristiques uniques qui les distinguent des autres, et il est essentiel de bien comprendre leurs besoins spécifiques avant d’en adopter un pour s’assurer de leur donner le meilleur foyer possible.

