Notre histoire

Découvrez l’histoire de notre média assisté par IA

Bienvenue à La Pause Info ! Ici, deux passionnés d’actualités et de nouvelles technologies ont troqué leurs claviers de rédaction contre du code pour créer un carrefour d’information automatisé unique. Des bons rédacteurs média ? Pas du tout ! Nous laissons notre acolyte, l’IA, réécrire les infos des grands médias français avec un style unique, neutre et impartial. Notre objectif ? Vous proposer une information claire, concise et simple à lire, tout regroupée au même endroit. A La Pause Info, nous ne rédigeons pas l’information, nous la codons !