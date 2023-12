Les meilleurs chiens pour le froid : l’akita inu et le berger du caucase !

Avec la baisse des températures et l’arrivée des premiers flocons, ces adorables toutous n’ont qu’une envie : se lancer dehors et se rouler joyeusement dans la neige fraîche !

Le Chien d’Akita

L’akita inu, appelé également chien d’Akita en japonais, est originaire de la préfecture d’Akita au Japon. Il est le descendant du matagi inu, un chien de combat élevé au Japon depuis le XVIIe siècle. Ce chien provient de croisements avec le tosa et le mastiff, afin de lui donner une carrure plus imposante pour la chasse à l’ours et au cerf dans les forêts du nord du Japon.

Doté d’une épaisse fourrure blanche, fauve ou sésame, l’akita inu est capable de supporter des températures bien en dessous de 0°C, mais peut également tolérer la chaleur. Mesurant jusqu’à 70 cm au garrot et pesant entre 30 et 40 kg, il possède une intelligence exceptionnelle, une attitude calme et affectueuse, bien qu’il puisse parfois faire preuve d’indépendance, lui valant le surnom de « chien-chat ». Sa fidélité a été illustrée par l’histoire de Hachikō, qui a continué à attendre son maître devant la gare de Shibuya à Tokyo pendant neuf ans après le décès de celui-ci.

Le Berger du Caucase

Le berger du Caucase est une race ancienne originaire de la région montagneuse du Caucase, résultant d’un croisement entre le berger géorgien et le gampr arménien. Il peut atteindre un poids de 110 kg pour une hauteur au garrot minimale de 77 cm chez les mâles, ce qui en fait un chien robuste, rustique, résistant au froid et extrêmement courageux. Traditionnellement utilisé en ex-URSS pour protéger les troupeaux des attaques de prédateurs comme les loups et les lynx, il était également employé pour garder le mur de Berlin et les frontières de l’Allemagne de l’Est.

Il existe trois types de bergers du Caucase, différenciés par leur fourrure. Le type « montagne » possède un poil long formant une crinière sur le cou et des franges sur les pattes; le type « steppe » a un poil court et épais, tandis que le type intermédiaire présente une fourrure longue sans crinière ni franges. Ce chien ne conviendrait pas aux régions chaudes, car il a du mal à supporter des climats plus tempérés.

