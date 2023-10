Top 10 des meilleures races de petits chiens

Les petits chiens ont la côte auprès des amoureux des animaux. Ils sont faciles à transporter et généralement plus adaptés à vivre en appartement ou dans des espaces réduits et bien sur ils sont TROP MIGNONS. Voici les 10 meilleures races de petits chiens qui ne manqueront pas de vous séduire.

Le Bichon Maltais

Cette petite boule de poils blancs immaculés pèse en moyenne entre 3,5 et 4 kg et mesure au maximum 24 cm. Le Maltese Bichon est un petit chien facile à vivre et dynamique, même fearless lorsqu’il s’agit de jouer.

Le Bichon Maltais, originaire des îles de la Méditerranée, est un petit chien qui, au fil des siècles, a séduit de nombreuses cultures et civilisations par son allure élégante et son caractère enjoué. Sa robe blanche, longue et soyeuse, est un de ses traits distinctifs qui lui confère une aura presque royale. Adapté à la vie en appartement, il s’épanouit tout autant à la campagne, toujours désireux de partager des moments de complicité avec son maître. Jadis prisé par les dames de la noblesse, il demeure aujourd’hui un choix prisé par de nombreux amoureux des chiens.

Il convient de lui accorder des périodes de jeu et des promenades régulières pour satisfaire sa curiosité et son besoin d’activité. Sa splendide fourrure nécessite un brossage quotidien pour éviter la formation de nœuds et conserver son éclat. Il est aussi important de porter une attention à ses yeux, qui peuvent larmoyer, et à ses oreilles pour prévenir toute affection. Le Bichon Maltais est un chien doux, attachant et sociable, avec une tendance modérée à l’aboiement, faisant de lui un excellent compagnon de vie.

Poids : 3,5 à 4 kg

3,5 à 4 kg Taille : jusqu’à 24 cm

jusqu’à 24 cm Caractère : facile à vivre, dynamique

Le Shih Tzu

Race de petit chien aux longs poils, le Shih Tzu mesure environ 25 cm pour les femelles et 27 cm pour les mâles avec un poids pouvant aller jusqu’à 4-8 kg. Son caractère patient, volontaire mais parfois têtu fait de lui un compagnon attachant et joueur. Il s’adapte à tous les environnements : maison, appartement, campagne ou ville.

Poids : 4 – 8 kg

4 – 8 kg Taille : 25 – 27 cm

25 – 27 cm Caractère : patient, volontaire, entêté

Le Yorkshire Terrier

Ce petit chien pèse seulement entre 2 et 3 kg à l’âge adulte, avec une taille maximum de 15 à 25 cm. Le Yorkshire Terrier est un chien courageux et futé qui ne rechigne pas à chasser les rongeurs tels que les rats.

Le Yorkshire Terrier, souvent surnommé « Yorkie », est un petit chien d’origine anglaise qui a su conquérir le monde entier grâce à son charme inégalable. Malgré sa petite taille, il possède une personnalité débordante et un courage qui surprend souvent. Idéal pour la vie en appartement ou en ville, ce chien à la robe longue et soyeuse se distingue par son allure élégante et son tempérament pétillant. Historiquement employé pour chasser les nuisibles, il a su s’adapter aux salons des élites, devenant ainsi un favori des amoureux des chiens.

Il est nécessaire de lui procurer des moments d’activité quotidienne pour répondre à son besoin d’exploration et de jeu. Sa magnifique fourrure requiert un soin particulier, notamment des brossages fréquents pour éviter les nœuds et maintenir sa brillance. Une attention doit être portée à ses dents, ses yeux et ses oreilles pour garantir son bien-être. Le Yorkshire Terrier, malgré son penchant parfois pour les aboiements, est un chien fidèle, affectueux et d’une loyauté sans faille envers son maître.

Poids : 2 – 3 kg

2 – 3 kg Taille : 15 – 25 cm

15 – 25 cm Caractère : courageux, intelligent, têtu

Le Caniche Toy

Avec son pelage bouclé, le Caniche Toy mesure environ 24 cm et pèse entre 2 et 4 kg. C’est un petit chien sociable et affectueux qui peut accompagner son maître partout. Il faut toutefois prendre garde à sa tendance à aboyer sans raison, mais ce comportement peut être corrigé dès son plus jeune âge.

Le Caniche Toy, d’origine française, a gagné le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Conçu pour la vie en intérieur et en milieu urbain, son tempérament doux et affable en fait un compagnon de choix pour ceux qui vivent en appartement. Bien qu’il soit de petite taille, le Caniche Toy déborde d’énergie, d’intelligence et d’affection. Historiquement apprécié par la haute société, il n’a rien perdu de son charme aristocratique.

Il est impératif de lui donner des moments de jeu réguliers pour canaliser son énergie débordante. Bien que sa fourrure bouclée soit charmante, elle nécessite un entretien régulier, incluant des séances de toilettage pour garder une allure impeccable. Il est aussi conseillé de surveiller ses yeux et ses oreilles pour prévenir d’éventuels problèmes. Le Caniche Toy est un chien vif, facile à éduquer, et bien qu’il puisse être bavard par moments, sa loyauté et sa compagnie en valent largement la peine.

Poids : 2 – 4 kg

2 – 4 kg Taille : environ 24 cm

environ 24 cm Caractère : sociable, affectueux, parfois aboyeur

Le Cavalier King Charles Spaniel

Race de petit chien aux longs poils, le Cavalier King Charles Spaniel mesure entre 25 et 34 cm, avec un poids maximum de 6 kg. Tout comme ses congeners de grande taille, il a besoin de se dépenser régulièrement.

Ce chien anglais de petite taille jouit d’une popularité dans plusieurs pays. Idéal pour la vie urbaine et en appartement, il a un caractère doux et cherche constamment la compagnie de son propriétaire. Le Cavalier King Charles, joyeux et fidèle, était autrefois le chouchou de la noblesse. Il apprécie les moments câlins, aime être sur les genoux et est à la fois propre et docile.

Cependant, il est essentiel de lui assurer des promenades régulières pour maintenir son dynamisme en équilibre ! Un brossage chaque semaine lui convient parfaitement, et une attention particulière doit être portée à ses oreilles et ses yeux qui peuvent occasionnellement pleurer. C’est un compagnon joueur, discipliné et qui n’a pas tendance à aboyer excessivement.

Même s’ils sont petits et capables de vivre en appartement ou en milieu urbain, ils ont besoin d’activité. Un mode de vie sédentaire n’est bénéfique ni pour le maître ni pour le chien.