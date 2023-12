Découvrez pourquoi les yeux des chiens sont devenus plus sombres que ceux des loups

D’après une étude récente, les chiens aux yeux sombres sont perçus comme étant amicaux et juvéniles par les humains. Cela suggère que la couleur des yeux des chiens peut avoir un impact sur la manière dont ils sont perçus par les personnes qui les côtoient. Cette découverte pourrait avoir des implications dans la manière dont les chiens sont socialisés et traités par les êtres humains. En effet, si les chiens aux yeux sombres sont perçus comme plus sympathiques, ils pourraient bénéficier d’un traitement plus favorable de la part des humains. Par conséquent, cette étude remet en question l’idée reçue selon laquelle seuls certains traits physiques spécifiques déterminent la perception des animaux par les humains. En fin de compte, cette découverte nous amène à repenser notre façon d’interagir avec nos compagnons à quatre pattes.

Différences de couleurs

Une étude menée par des scientifiques du département des sciences de l’animal à l’université japonaise Teikyo montre que les iris des chiens sont plus sombres que ceux des loups. Cette différence de teinte serait le résultat de la domestication progressive des chiens à partir des loups, qui remonte à une période allant de -50.000 à -15.000 ans.

Un échange de regards particulier

Cette différence de couleur des yeux jouerait un rôle important dans l’échange de regards entre l’humain et les chiens. En effet, cet échange déclenche chez l’humain une production d’ocytocine, similaire à celle provoquée par un échange de regards entre la mère et l’enfant. De plus, les chiens ont développé des muscles faciaux leur permettant de moduler leur expression du regard, contrairement aux loups.

Un aspect juvénile et inoffensif

Les études appliquées aux primates suggèrent que la dilatation de la pupille est associée à des émotions plus positives, tandis qu’une pupille large est inconsciemment associée à celle d’un être juvénile et inoffensif. Ainsi, un iris sombre chez un chien serait perçu comme une pupille très grande, donnant l’impression d’un chien plus faible et nécessitant d’être protégé.

Limites de l’étude

Bien que l’étude révèle des conclusions intéressantes, les chercheurs admettent certaines limites, telles que la possibilité que la préférence pour les chiens aux yeux sombres soit simplement due à leur plus grande familiarité ou le fait que l’étude a été menée sur un nombre limité d’espèces de chiens par rapport à toutes celles existantes.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA