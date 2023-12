Saint-Nicolas, Santa Claus et Père Noël : Qui sont-ils vraiment ?

L’esprit de Noël résonne à travers des histoires et des légendes qui se sont transmises de génération en génération. Parmi les figures les plus emblématiques de cette période festive, Saint-Nicolas, Santa Claus et Père Noël sont dans le cœur des petits et des grands. Bien que souvent confondus ou amalgamés, ces personnages partagent des origines et des traditions distinctes, façonnant la magie de Noël à travers le monde. On vous propose de découvrir leurs histoires, leurs évolutions et les coutumes qui les entourent.

Les origines du personnage de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas est un personnage issu de la tradition chrétienne, notamment dans les pays européens tels que la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. Fêté le 6 décembre pour commémorer sa mort, Saint-Nicolas, qu’on appelât aussi Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari est considéré comme le patron des écoliers, des marins et des voyageurs.

Un évêque généreux et protecteur

D’origine turque, Saint-Nicolas était évêque de Myre au IVe siècle. Il se distinguait par sa bonté et sa générosité envers les pauvres. Plusieurs miracles lui sont attribués, tels que la résurrection de trois enfants ou encore la multiplication des vivres lors d’une famine. Au fil du temps, la légende de Saint-Nicolas s’est propagée dans toute l’Europe, où il devint progressivement un personnage incontournable de la culture populaire.

Les traditions liées à la fête de Saint-Nicolas

La veille du 6 décembre, les enfants placent leurs chaussons ou souliers près de la cheminée et récitent des prières et poèmes dédiés à Saint-Nicolas. Ce dernier passe alors durant la nuit pour déposer friandises et petits cadeaux aux enfants sages, tandis que ceux qui n’ont pas été sages peuvent recevoir une branche de houx ou un sac de charbon.

Cortèges dans les rues avec l’évêque et le Père Fouettard

Défilés et manifestations culturelles en honneur de Saint-Nicolas

Mets traditionnels, tels que les spéculoos, les mannalas ou les pains d’épices

Santa Claus : une adaptation américaine de Saint-Nicolas

Arrivée sur le continent américain avec les migrants hollandais au XVIIe siècle, la tradition de Saint-Nicolas a évolué pour donner naissance au personnage de Santa Claus. Bien que Santa Claus ne soit pas lié à une fête religieuse précise, il est toutefois perçu comme un symbole de la générosité et de la bienveillance.

Une évolution influencée par la littérature et la publicité

Le personnage de Santa Claus a été popularisé grâce à diverses œuvres littéraires et artistiques, notamment le poème « A Visit from St. Nicholas » de Clement Clarke Moore (1823), qui décrit un bonhomme jovial et rond vêtu de rouge. Par la suite, l’image de Santa Claus fut adoptée par diverses campagnes publicitaires, dont celle du célèbre géant du soda Coca-Cola, qui contribua grandement à façonner le personnage tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Les traditions associées à Santa Claus

Le soir du 24 décembre, les enfants américains accrochent leurs chaussettes au-dessus de la cheminée ou les placent au pied du sapin dans l’espoir que Santa Claus y dépose des cadeaux à minuit. Cette tradition a également été exportée et adaptée dans de nombreux pays, mêlant ainsi cultures et légendes locales.

Rudolph, le renne au nez rouge tirant le traîneau de Santa Claus

Le pôle Nord comme demeure secrète de Santa Claus et de ses lutins

Le « christmas sweater », pull aux motifs festifs pour célébrer Santa Claus

Le Père Noël : une version francisée de Santa Claus

Inspiré du personnage de Santa Claus, le Père Noël est une création française du XXe siècle visant à remplacer Saint-Nicolas dès la fin du XIXe siècle. La figure du Père Noël reste toutefois très similaire à celle de son homologue anglo-saxon.

L’influence de la Révolution française et de la laïcisation

Avec la volonté d’éliminer les symboles religieux et laïciser la société française, le personnage du Père Noël fut créé pour se substituer à Saint-Nicolas. Le passage du costume d’évêque de Saint-Nicolas au manteau rouge bordé de fourrure blanche du Père Noël illustre cette adaptation progressive.

Les traditions du Père Noël en France

Le 24 décembre au soir, les enfants français déposent leurs chaussures autour du sapin et préparent un goûter pour le Père Noël, composé généralement d’un verre de lait et de biscuits ou gâteaux. Les cadeaux sont ensuite découverts le lendemain matin sous le sapin, marquant ainsi le début des festivités de Noël.

L’envoi de lettres au Père Noël rédigées par les enfants avec leurs souhaits de cadeaux

La traditionnelle bûche de Noël comme dessert symbolique de la fête

Les marchés de Noël et l’illumination des villes françaises en période de fêtes

En conclusion, Saint-Nicolas, Santa Claus et Père Noël représentent trois personnages aux origines et coutumes différentes, bien que tous soient liés à la notion de générosité et de partage durant les fêtes de fin d’année. Ils incarnent également une partie de notre patrimoine culturel et historique, témoignant ainsi de l’évolution des croyances et des traditions au fil du temps.

