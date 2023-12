Des jouets tendance à offrir à Noël !

Chaque année, on se casse la tête pour trouver les cadeaux à offrir ou à s’offrir. Si vous êtes encore en panne d’inspiration à ces quelques jours d’avant Noël, on vous invite à découvrir les tendances qui se démarquent sur le marché des jouets. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, il existe de nombreux produits qui font fureur au pied du sapin. Découvrons ensemble les incontournables de cette saison.

Le top des jouets pour tous les âges

Qu’il s’agisse de célébrer la nostalgie, d’amuser les enfants ou de divertir les adultes lors des soirées d’hiver en famille, ces classiques sont toujours privilégiés et appréciés.

Jouets éducatifs : développement cognitif, apprentissage des couleurs et autres notions essentielles, les jouets éducatifs ont toujours la cote auprès des enfants et de leurs parents.

Jeu de construction : plébiscités par les petits comme les grands, les jeux de construction permettent de créer sa propre aventure tout en développant patience, précision et imagination.

Jeux de société : un grand classique des vacances de Noël, les jeux de société sont parfaits pour rassembler toute la famille autour d'une table et passer un agréable moment.

Consoles et jeux vidéo : avec les licences phares préférées des joueurs, l'univers du gaming continue d'émerger chaque année comme une tendance majeure sur le marché des jouets.

Figurines : pour les enfants en quête d'aventures imaginaires ou les adultes collectionneurs, les figurines à l'effigie de héros célèbres ont toujours la cote.

Zoom sur quelques produits phares

Au-delà des tendances générales observées dans l’univers des jouets, quelques incontournables sont à prévoir au pied du sapin cette année. À savoir :

Les jeux vidéo et consoles incontournables

Cette fin d’année marque l’arrivée de plusieurs nouveautés dans le monde des jeux vidéo. Pour les amateurs de gaming, plusieurs titres sont attendus avec impatience pour leur popularité et leur qualité de réalisation. De plus, certaines consoles font parler d’elles, que ce soit pour les enfants ou les plus grands. Elles permettent ainsi de rassembler tout le monde autour d’une même passion.

Pour les fans de licences populaires

Les licences célèbres continuent année après année d’être très présentes sur le marché des jouets (et pas seulement pour les enfants !) De Star Wars à Pokémon, en passant par Harry Potter, on retrouve ces univers sous différentes formes : figurines, puzzles, vêtements, matériel scolaire… À coup sûr, choisir un objet lié à une licence plaira aux fans et constituera une belle surprise sous le sapin.

Les jouets éducatifs alliant plaisir et apprentissage

Toujours soucieux de combiner plaisir et éducation, de nombreux parents se tournent vers des jouets créatifs et instructifs. On pense notamment aux jeux de construction, qui permettent de développer l’ingéniosité et la patience, mais aussi aux objets connectés favorisant l’apprentissage d’une langue ou les premiers pas dans le monde du codage informatique. Les plus jeunes seront ravis de recevoir une tablette spécialement dédiée à leur tranche d’âge.

Le retour en force des loisirs créatifs

Toujours très appréciés des enfants (et même des adultes adeptes de « Do It Yourself »), les loisirs créatifs n’en finissent pas de conquérir les cœurs. Pébéo, LEGO, Playmobil… Cette année encore, de nombreuses marques sont au rendez-vous pour proposer des produits originaux et de qualité permettant à chacun de laisser libre cours à son imagination. Porte-clés personnalisables, kits d’initiation à la couture ou encore coffrets de peinture sont autant de cadeaux qui feront des heureux.

Les jouets écolos

Il est de plus en plus fréquent de chercher des alternatives plus écologiques et responsables pour nos achats de Noël. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour offrir un cadeau magique tout en préservant notre planète :

Jouets en bois : naturels et durables, les jouets en bois traversent les générations et continuent de séduire petits et grands avec leur authenticité et robustesse.

Jouets en matériaux recyclés : de plus en plus, des marques proposent des jouets fabriqués à partir de matériaux recyclés pour limiter l'impact sur l'environnement.

Jouets « Made in France » : en choisissant un jouet produit localement, vous réduisez les émissions liées au transport et soutenez une économie de proximité.

En somme, ce Noël marquera encore une fois l’alliance entre tendances incontournables et importance donnée aux valeurs familiales et écologiques. Nul doute que chacun y trouvera son compte pour passer des fêtes magiques et féeriques !