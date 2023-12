Les 5 destinations féeriques pour les vacances de Noël

Vous avez gardé votre âme d’enfant ou souhaitez faire passer un Noël magique à vos enfants ? Découvrez notre sélection des 5 plus belles destinations pour passer des vacances de Noël inoubliables et profiter d’une ambiance festive et féerique. Alors, laquelle sera votre prochaine destination ?

1. Rovaniemi, la Laponie finlandaise

Située en Laponie finlandaise, Rovaniemi est un endroit idéal pour des vacances de Noël magiques. La ville est notamment connue pour être le « village du Père Noël » où vous pouvez rencontrer le personnage emblématique des fêtes de fin d’année et lui envoyer une lettre. En outre, vous y trouverez différents parcs d’attractions sur le thème de Noël.

Balade en traîneau à chiens ou à rennes

Pour vivre une expérience typiquement nordique, optez pour une balade en traîneau à chiens ou à rennes. Vous pourrez ainsi admirer les paysages enneigés tout en profitant de sensations uniques au cœur de la nature.

Aurores boréales

Rovaniemi offre également l’opportunité d’observer les fascinantes aurores boréales, un phénomène naturel qui illumine le ciel nocturne durant l’hiver. Une activité à ne pas manquer lors de votre séjour en Laponie finlandaise !

2. New York, États-Unis

La ville de New York est sans conteste l’une des destinations les plus prisées pour passer ses vacances de Noël. En effet, la célèbre « Big Apple » revêt ses habits de lumière et sa féerie durant cette période, vous plongeant dans une atmosphère bien typique.

La patinoire du Rockefeller Center

L’ouverture de la patinoire du Rockefeller Center annonce le début des festivités de fin d’année à New York. Située au pied du célèbre sapin illuminé, elle offre un cadre idéal pour pratiquer le patinage sur glace en famille ou entre amis.

Le marché de Noël de Bryant Park

Avec ses nombreux chalets en bois, le marché de Noël de Bryant Park propose une grande variété de produits artisanaux et d’idées-cadeaux. De plus, vous y trouverez également une patinoire extérieure gratuite pour profiter au maximum du charme hivernal new-yorkais.

3. Prague, République tchèque

Les paysages médiévaux et enchanteurs de Prague font de cette capitale européenne une destination fabuleuse pour les vacances de Noël. Ses marchés de Noël traditionnels et ses rues pittoresques se parent de mille feux durant cette saison particulièrement festive.

Les marchés de Noël sur les places de la Vieille Ville et Venceslas

À partir de la fin novembre, les principales places de Prague accueillent leurs traditionnels marchés de Noël. Vous y découvrirez de nombreux stands proposant des spécialités culinaires tchèques, des articles artisanaux et une ambiance festive très chaleureuse.

Le Concert du Nouvel An au Théâtre National

Pour prolonger les festivités après les vacances de Noël et célébrer la nouvelle année en beauté, assistez au célèbre Concert du Nouvel An qui se déroule au Théâtre National de Prague. Un événement incontournable pour les mélomanes !

4. Strasbourg, France

Le marché de Noël de la « Capitale de Noël » est l’un des plus anciens et des plus grands d’Europe. En effet, Strasbourg est dotée d’une riche tradition de cette fête et a même été élue meilleure ville où passer Noël, selon plusieurs sondages nationaux et européens.

Le marché de Noël sur la place Broglie

Situé dans le superbe centre historique de la ville, le marché de Noël de la place Broglie est l’événement phare à ne pas manquer lors de vos vacances à Strasbourg. Il propose un large choix de produits régionaux et artisanaux, accompagné par des animations musicales.

La Cathédrale Notre-Dame illuminée

Rehaussée par sa mise en lumière spéciale durant cette saison, la cathédrale Notre-Dame offre un somptueux spectacle qui émerveille les visiteurs et locaux chaque année. N’hésitez pas à monter jusqu’à la plate-forme pour bénéficier d’une vue panoramique sur Strasbourg.

5. Salzbourg, Autriche

Enfin, cette ville autrichienne est le berceau de Wolfgang Amadeus Mozart, mais aussi une destination prisée pour les vacances de Noël. Salzbourg invite notamment à une véritable escapade musicale et culturelle, dans un environnement enchanteur avec ses montagnes enneigées.

Le marché de Noël « Christkindlmarkt »

Inauguré au début de l’Avent, le marché de Noël traditionnel de Salzbourg se tient devant la cathédrale. Vous y trouverez des produits typiquement autrichiens, allant du Stollen (gâteau de Noël) aux objets en bois sculptés à la main.

Mozart Dinner Concert

Pour célébrer la musique de Mozart lors de vos vacances à Salzbourg, offrez-vous un repas-spectacle « Mozart Dinner Concert » au sein de la prestigieuse salle baroque du Restaurant Saint-Pierre. Les plus grands succès du compositeur seront interprétés par des musiciens talentueux.

En résumé, chaque destination possède sa propre ambiance festive pour vous offrir des vacances de Noël mémorables. Il ne reste plus qu’à faire votre choix et préparer votre valise !