Les lutins de Noël et les rennes du Père Noël : d’où viennent leurs légendes ?

Le mois de décembre est synonyme de fêtes, de joie et d’émerveillement pour tous. Comme chaque année, on retrouve les personnages emblématiques de cette période, le Père Noël bien évidemment, mais aussi ses rennes et son équipe de lutins. Partons à la découverte des légendes sur ces fascinantes créatures qui peuplent notre imaginaire collectif durant les festivités de fin d’année.

Les lutins de Noël, de mystérieux assistants au service du Père Noël

Qui sont ces petits êtres dont les récits nous font rêver en imaginant leurs efforts pour offrir à tous les enfants des cadeaux uniques ?

Le mythe autour des origines des lutins de Noël

Dans la tradition européenne et scandinave, les lutins correspondent à des créatures surnaturelles, que l’on désigne également sous les appellations de gnomes ou de farfadets. Ces petits bonshommes espiègles sont censés habiter les forêts profondes et se cachent volontiers dans nos maisons. Leurs attributions étaient multiples, puisqu’ils étaient tantôt considérés comme des petites-fées porte-bonheur, tantôt comme des êtres taquins provoquant des faits inexplicables.

Dans certaines légendes, ils sont présentés comme d’excellents artisans capables de réparer à merveille des objets abîmés ou de façonner des pièces uniques.

Leur présence dans nos maisons pendant la nuit aurait ainsi eu pour but de venir en aide aux humains, notamment aux couturières les aidant à terminer leurs ouvrages.

Au fil des années et des croyances religieuses, ces petites créatures ont été associées jusqu’à intégrer l’univers du Père Noël. Selon cette nouvelle légende, les lutins seraient employés par le Père Noël pour fabriquer et emballer les cadeaux destinés aux enfants sages, depuis leur atelier situé près du pôle Nord. Ils deviendraient alors d’infatigables assistants, ayant accepté de mettre leur savoir-faire au service de la joie des petits comme des grands.

Les rennes : porte-étendard de figurines majestueuses portant haut la magie de Noël

Tout aussi mystérieux sont les rennes dont le charme opère dès notre plus jeune âge…

Des représentations animalières héritées des traditions païennes

Toujours de leurs origines nordiques, le mythe du Père Noël a évolué. On a attribué à cet univers d’autres légendes pour embellir l’histoire. Les rennes étaient effectivement considérés par les peuples scandinaves comme des animaux nobles et bienveillants, dont le pouvoir s’étendait sur la nature et les éléments.

Les rennes avaient les capacités d’affronter l’hiver rigoureux caractéristique des régions du Grand Nord.

Pour ces raisons, les peuples païens ont progressivement associé cet animal à l’image du Père Noël en faisant d’eux les compagnons idéaux pour tirer son traîneau rempli de cadeaux.

De Rudolph au traineau volant : la fascination des rennes version hollywoodienne

Celui qui incarne aujourd’hui le plus célèbre des rennes du Père Noël est sans conteste Rudolph. Créé en 1939 par l’écrivain américain Robert Lewis May, Rudolph est dépeint comme un petit renne maladroit, doté d’un nez rouge lumineux lui permettant d’éclairer la route du Père Noël par temps de brouillard ou de neige. Ce personnage unique a contribué à construire le mythe des rennes du Père Noël, désormais complété par la tradition cinématographique moderne, où les représentations de nos fidèles amis ailés conduisent notre cher Santa Claus à travers les cieux…

Le lutin de Noël et les rennes du Père Noël : symboles d’une magie intemporelle

Malgré la diversité des croyances et des récits, ces deux figures incontournables de Noël sont les ambassadrices d’une magie qui traverse le temps et les générations. Ils nous font rêver, tandis que nous les imaginons sillonnant le monde entier pour faire leur grand tour annuel des différents pays. Le lutin de Noël et les rennes du Père Noël continuent encore aujourd’hui à émerveiller petits et grands et à enrichir notre héritage folklorique.