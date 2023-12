Les principaux risques couverts par une prévoyance santé

La prévoyance santé, également désignée sous le terme d’assurance complémentaire, représente un mécanisme de protection financière primordial pour gérer les imprévus. Ce dispositif offre une couverture additionnelle qui s’ajoute à celle du régime obligatoire de l’Assurance maladie, en remboursant les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par celle-ci. Quels sont les risques qu’elle couvre ? Qui peut en bénéficier ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Quels risques sont couverts par l’assurance prévoyance ?

La prévoyance santé vise à pallier les conséquences financières liées à des événements imprévus affectant la santé d’une personne. Elle lui permet de protéger sa famille en cas d’incapacité à travailler due à un accident ou une maladie. Elle intervient lorsque ces événements ont un impact sur la capacité de l’individu à gagner sa vie. Voici quelques risques qu’elle couvre.

Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et invalidité permanente

L’ITT se produit lorsque l’individu est momentanément dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident. Dans un tel scénario, l’assurance prévoyance intervient pour compenser la perte de revenus par le paiement d’indemnités journalières. Ces sommes sont versées périodiquement au bénéficiaire afin de couvrir la diminution ou la suppression de ses revenus. L’invalidité permanente se réfère quant à elle à l’état d’une personne qui ne peut pas réaliser une tâche professionnelle, soit totalement ou partiellement. Dans ce cas, l’assurance propose une rente. Le montant est généralement proportionnel au degré d’invalidité de l’individu, offrant ainsi une compensation financière adaptée à la gravité de la situation.

Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)

En cas de décès, l’assurance prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Ce mécanisme vise à garantir la sécurité financière des proches de l’assuré en leur fournissant une source de revenus pour faire face aux dépenses courantes et imprévues. Pour ce qui est de la PTIA, c’est un état dans lequel l’assuré devient entièrement dépendant pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Face à une telle situation, la prévoyance peut intervenir pour verser un montant permettant d’alléger les contraintes financières associées à cette perte totale d’autonomie.

Maladies graves et hospitalisation

Certaines assurances incluent une garantie spécifique pour les maladies graves et redoutées telles que le cancer ou l’infarctus du myocarde. En cas de diagnostic de l’un de ces maux, l’assuré reçoit un capital destiné à couvrir les dépenses, comme des traitements médicaux coûteux ou des aménagements nécessaires au domicile. En cas d’hospitalisation due à une maladie ou un accident, l’assurance prévoyance peut également offrir des indemnités journalières pour compenser la perte de revenus pendant cette période. Elle permet au bénéficiaire de se concentrer sur sa convalescence sans avoir à se préoccuper des conséquences financières de son incapacité à travailler.

Dépendance et chômage involontaire

Avec le vieillissement de la population, la dépendance est un risque de plus en plus répandu. Certaines assurances prévoyance proposent une garantie dépendance qui verse une rente à l’assuré s’il a une perte d’autonomie liée à l’âge. Elle peut être utilisée pour couvrir les coûts des soins à domicile ou en établissement spécialisé. Bien que moins courantes, certaines structures offrent par ailleurs une garantie en cas de chômage involontaire. Elles aident à recevoir une indemnité mensuelle en complément de l’allocation de retour à l’emploi. L’assuré peut ainsi maintenir son niveau de vie pendant la période de recherche d’un nouveau travail.

Qui peut être couvert par la prévoyance ?

Parmi les personnes qui peuvent être couvertes par cette assurance, on retrouve notamment les salariés et les travailleurs indépendants.

Les salariés

De nombreuses entreprises offrent une couverture de prévoyance santé à leurs collaborateurs dans le cadre de leur package de rémunération globale. Ces contrats collectifs permettent aux employés de bénéficier d’une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de décès et parfois même de chômage involontaire. Ils proposent des garanties plus étendues et des tarifs plus avantageux que les contrats individuels.

Les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants tels que les entrepreneurs, les freelances et les professions libérales peuvent également souscrire une assurance de prévoyance santé. Bien que leur affiliation à la Sécurité sociale leur offre une certaine protection, celle-ci peut être insuffisante, surtout en cas d’arrêt de travail prolongé. Cette assurance vous aide ainsi à compléter votre protection sociale et à sécuriser vos revenus. Les artisans et commerçants, dans la plupart des cas considérés comme des travailleurs indépendants, peuvent eux aussi être couverts par l’assurance de la prévoyance santé. Compte tenu des risques spécifiques associés à leur activité, la souscription d’un tel contrat peut s’avérer essentielle pour garantir leur sécurité financière.

Comment choisir une couverture ?

La sélection d’une prévoyance est une décision qui nécessite une réflexion approfondie. Voici quelques facteurs à prendre en compte pour choisir la bonne couverture.

État de santé actuel et garanties proposées par le contrat

Chaque contrat peut varier en fonction des conditions de santé du souscripteur. Certains peuvent exclure des conditions préexistantes, tandis que d’autres peuvent proposer une couverture plus complète. Vous devez alors évaluer votre état et choisir une prévoyance qui offre une couverture adaptée à vos besoins spécifiques. Les garanties sont quant à elles des promesses faites par l’assureur de couvrir certains risques liés à votre santé. Elles peuvent inclure des soins hospitaliers, des traitements médicaux, etc. Lisez-les attentivement pour comprendre ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.

Coût de la prévoyance santé et fiabilité de la structure d’assurance

Le coût peut varier en fonction de plusieurs facteurs, dont l’âge, le sexe, l’état de santé ou encore le lieu de résidence. Comparez les tarifs de différentes prévoyances pour sélectionner celle qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Le prix ne doit pas cependant être votre seul critère de choix. La qualité de la couverture et le niveau de service offert par l’assureur sont tout aussi importants. Il est par ailleurs recommandé de faire des recherches sur la structure d’assurance pour être sûr qu’elle est bien établie. Assurez-vous qu’elle a une bonne réputation sur le marché. Les avis et les témoignages des clients peuvent être une source précieuse d’informations à ce sujet.

Comment souscrire une prévoyance santé ?

Souscrire une prévoyance santé est un processus qui nécessite une analyse approfondie de quelques critères clés. Voici comment vous y prendre.

Analyse des besoins personnels

Chaque individu a des besoins spécifiques en fonction de son âge, de sa situation familiale, de son état de santé et de ses antécédents médicaux. C’est pourquoi vous devez déterminer précisément quel type de couverture vous conviendra le mieux. Si vous travaillez par exemple de manière indépendante, une indemnisation en cas d’incapacité de travail peut être particulièrement adaptée pour vous.

Comparaison des offres de prévoyance santé

La comparaison implique de prendre en compte le coût des primes, mais également le niveau de couverture offert, les exclusions de garantie et les délais de carence. L’utilisation d’un comparateur en ligne peut être nécessaire pour obtenir un aperçu des différentes propositions. Il est toutefois conseillé de lire attentivement les conditions générales et particulières de chaque contrat pour comprendre en détail ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.

Remplissage du questionnaire de santé

Le questionnaire permet à l’assureur d’évaluer le niveau de risque que vous représentez. Vous devez répondre honnêtement à toutes les interrogations, car toute fausse déclaration peut entraîner la nullité de la proposition. Enfin, vous devez signer le contrat. Avant de le faire, veillez à comprendre tous les termes, y compris les exclusions de garantie, les délais de carence et les conditions de résiliation. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à demander des éclaircissements à l’assureur.