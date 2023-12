Quelles sont les meilleures mutuelles ?

La santé est ce que nous avons de plus précieux et choisir la bonne mutuelle santé est ce qui nous permet de la protéger au mieux. Cependant, on se retrouve aujourd’hui face à une multitude d’offres de mutuelle santé. Comment être sûr de s’orienter vers une couverture adaptée à ses besoins ? Afin de vous aider à faire le bon choix, voici quelques conseils pour trouver laquelle vous convient en termes de niveau de remboursement, de montant des cotisations, de garanties et bien plus encore.

Bien choisir sa mutuelle santé

Des critères précis permettent à chacun de comparer les couvertures proposées par les mutuelles santé. Mais vous pouvez aussi gagner du temps avec les comparateurs d’assurance en ligne qui vous permettent de trouver la meilleure mutuelle santé en seulement quelques clics et en l’espace de quelques minutes.

Les niveaux de remboursements proposés

Commencez par définir vos besoins spécifiques en termes de couverture. Établissez une liste des soins les plus importants pour vous, tels que les soins dentaires, l’optique, l’hospitalisation, ou les médecines douces. Une fois vos priorités établies, examinez les tableaux de garanties de chaque mutuelle, qui détaillent les taux de remboursement pour chaque type de soin. Ces taux sont souvent exprimés en pourcentage du tarif conventionnel de la Sécurité sociale.

Les plafonds de remboursement

Soyez aussi attentif aux plafonds de remboursement, qui limitent le montant maximal remboursé par an pour certains postes. Par exemple, certaines mutuelles proposent un remboursement à hauteur de 300 % pour les soins dentaires, mais avec un plafond annuel de seulement 500 euros. Tenez compte de ces informations pour éviter les mauvaises surprises. Vous avez besoin d’un plafond élevé en soins dentaires si vous avez des problèmes de dentition ou en optique si vous avez besoin de lunettes ou de lentilles.

Les délais de carence

Les délais de carence représentent la période pendant laquelle vous ne bénéficierez pas encore de remboursements pour certains soins, même si vous avez souscrit à la mutuelle. Connaître ces délais vous évitera de vous retrouver dans une situation délicate en cas de besoin imminent de soins. Privilégiez les mutuelles proposant des délais de carence courts, voire qui n’appliquent pas de délais de carence sur ces garanties.

Les garanties

Hormis le niveau de remboursement, penchez-vous aussi sur les différentes garanties proposées par chaque mutuelle santé. Les exclusions de garantie sont des soins non remboursés. L’assurance doit ainsi couvrir les postes de dépenses les plus importants pour vous et votre famille. Au minimum, les garanties de base incluent :

Le ticket modérateur,

La prise en charge du forfait hospitalier journalier,

Les soins courants (consultations médicales, analyses…) , et

, et L’optique et le dentaire.

Les options incluses

Selon vos besoins de santé, certaines options supplémentaires peuvent être intéressantes telles la prise en charge des médecines alternatives (ostéopathie, acupuncture…), l’assistance en cas d’hospitalisation ou encore des forfaits destinés à la prévention (aides auditives, vaccins non remboursés…).

Le montant des cotisations

Le montant de la cotisation mensuelle est un autre critère essentiel. Le bon compromis est évidemment une mutuelle dont le prix est raisonnable, sans pour autant sacrifier les garanties qui vous sont indispensables. Évaluez donc de près le rapport qualité-prix des offres. Un tarif bas peut être attrayant, mais il faut s’assurer que le niveau de couverture correspond à vos attentes. Inversement, une couverture élevée peut justifier un coût plus important.

La négociation des tarifs

N’hésitez pas à demander des devis auprès de plusieurs mutuelles pour comparer les offres et choisir celle qui vous proposera le meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez également tenter de négocier avec votre mutuelle actuelle si vous estimez que le montant de votre cotisation est trop élevé, surtout s’il ne correspond plus à vos besoins ou à l’évolution du marché.

Le service client

Enfin, au-delà des aspects purement financiers, différentes prestations additionnelles sont aussi proposées par certaines mutuelles :

Les services en ligne : la consultation de son compte et des remboursements effectués, la possibilité de changer d’option…

la consultation de son compte et des remboursements effectués, la possibilité de changer d’option… Des réseaux de professionnels de santé partenaire,

Le tiers payant généralisé,

Des actions de prévention, sous forme de dépistages gratuits ou conseils personnalisés…

Des services comme la prise en charge directe en cas d’hospitalisation, une application mobile pour suivre vos remboursements ou un service client réactif peuvent ajouter de la valeur à votre faire une grande différence dans votre expérience quotidienne avec la mutuelle.ajouter de la valeur à votre contrat et faciliter votre gestion au quotidien.

La résiliation et les modalités d’adhésion

Avant de souscrire à une mutuelle santé, vérifiez également les conditions liées à la résiliation ou au changement de garanties. Certaines mutuelles imposent des délais de préavis, tandis que d’autres permettent la modification de son contrat à tout moment. Face à un éventuel changement de situation, c’est une information utile à noter et à comparer.

Les 10 meilleures mutuelles santé en France pour 2024

Sur la base des classements disponibles en ligne à l’heure actuelle, nous avons dressé la liste des meilleures mutuelles santé pour 2024.

1. Mutuelle Santé Zenioo

Zenioo met l’accent sur la simplicité et l’efficacité dans la prise en charge globale de votre santé. Les niveaux de garanties proposées sont clairs et adaptés à tous les âges. De plus, cette mutuelle offre un bon équilibre entre les tarifs et les prestations fournies, garantissant ainsi un rapport qualité-prix optimal.

Avantages de Zenioo

Des formules simples et claires

Un bon rapport qualité-prix

Une large gamme de services complémentaires

2. Apicil Mutuelle Santé

Apicil est une mutuelle nationale reconnue pour ses solutions de protection sociale personnalisées et modulables. Cette entreprise propose des contrats adaptés aux professionnels, aux particuliers et aux familles avec différents niveaux de garanties selon les situations ou les besoins spécifiques.

Atouts d’Apicil

Une offre diversifiée

La modularité des garanties

L’expertise du groupe Apicil

3. ECA Assurance Santé

L’entreprise ECA assure une large gamme de couvertures santé avec des garanties solides et accessibles à tous les budgets. Un vrai atout pour cette compagnie est la possibilité de souscrire en ligne, ce qui simplifie le processus d’adhésion.

Points forts d’ECA Assurance

Une offre complète et diversifiée

Une gestion en ligne pratique

Des tarifs attractifs et adaptés à tous les budgets

4. MGEN Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

La MGEN est une mutuelle de référence dans le secteur éducatif et culturel. Elle propose des formules variées à l’ensemble du personnel de l’Éducation nationale, mais également aux étudiants et à leur famille. Les adhérents bénéficient d’une prise en charge globale des dépenses de santé, y compris les soins à l’étranger.

Avantages de la MGEN

Une expertise dans le domaine éducatif et culturel

Des garanties adaptées aux besoins du secteur

Une couverture santé intégrale

5. Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle fait partie des leaders des complémentaires santé en France. Avec un réseau de partenaires professionnels solide, cette société mutualiste propose des contrats personnalisables selon les âges, les situations professionnelles et les besoins particuliers de chaque adhérent.

Points forts d’Harmonie Mutuelle

Une offre variée et modulable

L’expertise du groupe VYV, auquel appartient Harmonie Mutuelle

Un réseau étendu de professionnels partenaires

6. Mutuelle Familiale Avenir Santé

Avenir Santé met l’accent sur la prévention, la qualité des soins et le maintien de l’autonomie des personnes âgées. Elle propose des formules adaptées aux familles et aux seniors, avec des garanties ciblées selon les besoins spécifiques de ces groupes d’âge.

Atouts d’Avenir Santé

Une prise en charge globale pour les familles et les seniors

Des services innovants en matière de prévention et d’accompagnement

Des tarifs compétitifs

7. La Mutuelle Générale

La Mutuelle Générale est reconnue pour son expertise dans la protection sociale. Ses offres sont accessibles à tous les publics, avec notamment une couverture santé renforcée pour les travailleurs indépendants. Par ailleurs, elle développe des partenariats solides avec le secteur médical afin de garantir une prise en charge optimale.

Avantages de La Mutuelle Générale

Un large choix de garanties

Des contrats adaptés aux travailleurs indépendants

Un réseau étendu de professionnels partenaires

8. Mutuelle Santé MTRL

MTRL est une mutuelle fondée sur le concept de solidarité entre les adhérents. Elle met donc un point d’honneur à proposer des garanties accessibles à tous, y compris aux personnes ayant des besoins spécifiques en matière de santé. Les contrats sont ainsi modulables, avec différentes formules selon les situations et les besoins.

Points forts de MTRL

Une offre adaptée à tous les profils

Des garanties évolutives

L’engagement en faveur de la solidarité mutualiste

9. ARPEGE Prévoyance

ARPEGE Prévoyance offre des formules personnalisées en fonction des attentes et des exigences de chaque individu. La palette de garanties est large et bien conçue pour répondre précisément aux différents besoins spécifiques de chaque personne. De plus, cette mutuelle privilégie l’accompagnement et le conseil auprès de ses adhérents.

Avantages d’ARPEGE Prévoyance

Des contrats sur-mesure

Un accompagnement et des conseils personnalisés

Une gamme complète de services associés

10. SMAVIE BTP Mutuelle Santé

SMAVIE BTP est une mutuelle spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle propose des solutions de protection sociale globale pour les entreprises et les salariés du BTP, avec des offres adaptées aux problématiques spécifiques de ce domaine d’activité.

Atouts de SMAVIE BTP

Une expertise solide dans le secteur du BTP

Des garanties ciblées et pertinentes pour les professionnels et les salariés du BTP

Une offre complète en matière de protection sociale

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle met en avant les acteurs majeurs du marché français de la protection santé.