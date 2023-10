7 produits naturels pour entretenir des cheveux bouclés

Malgré leur grande beauté, les cheveux curly sont par nature, très secs et sujets aux frisottis. Ils demandent beaucoup plus d’attention que les cheveux lisses. Que vous ayez les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus (afro), vous devez leur prodiguer des soins adaptés. Et pour éviter de les assécher et de les endommager, les produits naturels exempts de silicones, de sulfates et d’autres composés chimiques agressifs sont à privilégier. Voici 7 produits naturels à adopter dans votre routine capillaire pour entretenir et coiffer vos cheveux bouclés au quotidien.

1. les huiles végétales

Les huiles végétales sont riches en nutriments et en acides gras essentiels qui nourrissent les cheveux en profondeur et protègent la fibre capillaire. Pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, l’huile de coco, l’huile d’olive, l’huile d’avocat, l’huile de lin et l’huile d’argan sont particulièrement appréciées en raison de leurs propriétés hydratantes et réparatrices. Elles peuvent être appliquées en masques avant le shampoing ou en petite quantité sur les longueurs et pointes pour discipliner les boucles et les hydrater.

Préférez bien sûr les huiles vierges, extraites d’une première pression à froid. Si vous avez le temps de concocter un masque fait maison, écrasez un avocat et mélangez-le avec 2 cuillères à soupe d’huile végétale. Appliquez votre huile ou masque sur les longueurs et les pointes, laissez-les agir quelques heures ou la veille avant le shampoing. Elles fortifient les cheveux et évitent les frisottis. Faites un bain d’huile ou des masques au moins une fois par semaine.

2. L’avocat

L’avocat est un allié précieux pour les cheveux bouclés grâce à sa richesse en vitamines, en acides gras et en antioxydants. Il hydrate, nourrit et renforce les cheveux tout en favorisant leur brillance. Pour l’utiliser, écrasez un avocat mûr et appliquez la purée sur vos cheveux. Laissez agir pendant 30 minutes ou plus avant de rincer et de laver avec votre shampoing habituel.

Les shampoings à base d’avocat sont également idéals pour les cheveux bouclés. S’ils contiennent du beurre du karité, de la glycérine végétale, de l’huile végétale, c’est encore mieux ! Pour que votre crinière soit soyeuse et souple et garde ses belles ondulations, oubliez les shampoings contenant des ingrédients douteux ou chimiques. Les produits formulés à partir d’ingrédients naturels, et de préférence biologiques vous permettront de mieux chouchouter vos cheveux.

3. Les produits laitiers

Les produits laitiers, qu’ils soient d’origine végétale ou animale, tels que le yaourt, la crème fraîche et le lait de coco sont recommandés pour les cheveux bouclés. Et pour cause, ils ont des propriétés hydratantes et assouplissantes qui conviennent particulièrement à ces natures de cheveux. Ils vous aideront à avoir une chevelure plus douce et à apaiser les irritations de votre cuir chevelu.

Comment utiliser ces produits et les intégrer dans votre routine capillaire ? Eh bien, vous pouvez réaliser vos propres masques capillaires naturels avec l’ingrédient de votre choix pour apporter de l’hydratation et de la douceur à vos boucles. Par exemple, mélangez du yaourt nature avec du miel et appliquez sur les cheveux. Laissez poser avant de rincer abondamment. Vous pouvez aussi les incorporer dans votre masque habituel. Gardez en tête que le secret des cheveux bouclés à frisés est l’hydratation.

4. Les graines de lin

Les graines de lin sont reconnues pour définir et hydrater les boucles sans vous armer de fer à boucler. Pour en tirer profit, préparez un gel de lin en faisant bouillir les graines dans l’eau (4 verres d’eau pour un demi-verre de graines blondes ou brunes) pendant une dizaine de minutes jusqu’à avoir la bonne texture. Filtrez le mélange. Vous obtiendrez alors un gel 100 % naturel qui est ultra hydratant. Par contre, il faut le laisser refroidir. Après le shampoing et les masques, appliquez le gel sur vos cheveux pour scruncher vos boucles et avoir cet effet hydratant.

Un gel de lin fait maison ne se conserve pas très longtemps. L’idéal est de préparer le gel juste avant l’application à chaque fois. Mais si vous n’avez pas toujours le temps devant vous pour cette recette, il existe des gels de lin prêt-à-l’emploi bio que vous pourrez acheter dans le commerce.

5. L’aloe vera

Le gel d’aloe vera suffit à lui seul pour boucler sans appareil chauffant comme le sèche-cheveux-diffuseur. Il s’utilise come leave-in. En plus de stimuler la croissance des cheveux et de lutter contre la chute de cheveux, ce produit est aussi bénéfique pour le cuir chevelu, notamment si celui-ci est irrité. Un mélange hydratant d’aloe vera et d’huile de coco peut faire des merveilles en nourrissant les boucles tout en prévenant les frisottis. L’aloe vera hydrate intensément tandis que l’huile de coco apporte brillance et force.

Peignez vos cheveux, appliquez le gel en scrunchant. Attention aussi aux accessoires que vous utilisez. Ne démêlez jamais les cheveux frisés secs, faites-le uniquement sur des cheveux mouillés. Utilisez systématiquement des peignes à dents larges. Pour défaire efficacement les nœuds, commencez par les pointes et montez progressivement jusqu’aux racines. Servez-vous entre autres de serviettes en microfibre pour sécher vos cheveux.

6. Le miel

Le miel est un trésor de la nature largement apprécié pour ses nombreuses propriétés bienfaitrices, non seulement en cuisine, mais aussi en cosmétique capillaire, en particulier pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, le miel est un hydratant naturel qui attire et retient l’eau, ce qui en fait un excellent allié pour apporter hydratation et douceur à vos boucles. Il peut calmer les cuirs chevelus irrités, réparer les cheveux abîmés et booster la brillance naturelle des boucles.

Pour l’utiliser dans votre routine capillaire, vous pouvez ajouter du miel à vos masques faits maison, ou bien l’appliquer directement sur les cheveux mélangés à une huile végétale comme l’huile d’olive extra vierge pour un soin profond. Laissez poser le masque au miel pendant au moins une demi-heure, puis lavez vos cheveux comme d’habitude.

7. Le flocon d’avoine

Le flocon d’avoine soigne et hydrate le cuir chevelu tout en nettoyant les cheveux en douceur. Réalisez un masque capillaire en mélangeant des flocons d’avoine, de l’eau, de la maïzena et éventuellement quelques gouttes d’huile essentielle et de miel. Appliquez sur les cheveux, laissez agir et rincez. Vous remarquerez une nette différence dans la souplesse et la brillance de vos boucles.

Le vinaigre de cidre de pomme mélangé à l’eau peut servir de rinçage acide, éliminant les résidus de produits, refermant les cuticules du cheveu et intensifiant la brillance naturelle des boucles. En exploitant la richesse des ingrédients que la nature nous offre, vous avez la possibilité de dorloter vos précieuses boucles sans recourir à des produits chimiques agressifs.

Choisir ses soins capillaires selon la nature de ses cheveux

Il y a plusieurs natures de cheveux, chacune avec leurs types de boucles.

Les cheveux ondulés sont identifiés par le numéro 2 et classés en sous-catégories 2A, 2B ou 2C selon l’épaisseur du cheveu.

sont identifiés par le numéro 2 et classés en sous-catégories 2A, 2B ou 2C selon l’épaisseur du cheveu. Les cheveux frisés et bouclés sont identifiés par le numéro 3 et classés en sous-catégories 3A, 3B ou 3C selon l’épaisseur du cheveu.

sont identifiés par le numéro 3 et classés en sous-catégories 3A, 3B ou 3C selon l’épaisseur du cheveu. Les cheveux crépus sont identifiés par le numéro 4 et classés en sous-catégories 4A, 4B ou 4C selon l’épaisseur du cheveu.

Les cheveux curly ont tendance à se dessécher vite. Ils ont besoin d’une hydratation et d’une nutrition optimale. Connaître précisément vos types de boucles et de cheveux (fins, normaux ou épais) vous aidera à choisir les soins capillaires idéals pour eux.

Pour prendre soin de vos curls, choisissez des gammes de produits adaptés. De nombreuses marques réputées proposent des produits à l’instar de Kérastase, Les Secrets de Loly, UMAÏ, L’Oréal Paris Professionnel, Shea Moisture, Deva Curl, Aveda, Christophe Robin, Serge d’Estel… Rechercher un produit dédié à votre type de boucle pour des cheveux au top.

Adopter la bonne routine capillaire

Hormis le fait d’utiliser un shampoing compatible avec la nature et les besoins de vos cheveux, le conseil est d’adopter la bonne routine. Notre premier conseil sera de laver vos cheveux une ou deux fois par semaine, pas plus.

Appliquer un soin avant le shampoing : faites un bain d’huile ou un masque quelques heures ou la veille du lavage.

: faites un bain d’huile ou un masque quelques heures ou la veille du lavage. Laver : nettoyez en douceur et massez votre cuir chevelu lors du lavage, appliquez votre après-shampoing et rincez bien à la fin.

: nettoyez en douceur et massez votre cuir chevelu lors du lavage, appliquez votre après-shampoing et rincez bien à la fin. Démêler : utilisez un soin naturel comme le gel de lin ou d’aloe vera ou une formule bio, démêlez avec votre doigt, puis avec une brosse douce ou un peigne à grosses dents.

: utilisez un soin naturel comme le gel de lin ou d’aloe vera ou une formule bio, démêlez avec votre doigt, puis avec une brosse douce ou un peigne à grosses dents. Former les boucles : aidez les boucles à mieux se former avec les techniques qui conviennent à vos cheveux (plopping, scrunching, etc.).

: aidez les boucles à mieux se former avec les techniques qui conviennent à vos cheveux (plopping, scrunching, etc.). Sceller les boucles : le scellage permet de garder les boucles un peu plus longtemps. Du gel ou de l’huile sèche est un ingrédient parfait pour ce faire.

: le scellage permet de garder les boucles un peu plus longtemps. Du gel ou de l’huile sèche est un ingrédient parfait pour ce faire. Sécher : vous pouvez évidemment sécher vos cheveux à l’air libre, mais si vous êtes pressé, le sèche-cheveux diffuseur est toujours une solution.

: vous pouvez évidemment sécher vos cheveux à l’air libre, mais si vous êtes pressé, le sèche-cheveux diffuseur est toujours une solution. Hydrater le jour : pour retoucher vos boucles au quotidien, un spray d’eau avec du gel naturel ou un lait coiffant pour les cheveux crépus devra suffire.

: pour retoucher vos boucles au quotidien, un spray d’eau avec du gel naturel ou un lait coiffant pour les cheveux crépus devra suffire. Entretenir la nuit : enveloppez vos cheveux dans un bonnet en satin ou en soie ou du moins, dormez sur des oreillers en soie pour que vos boucles ne s’emmêlent pas durant la nuit.

Suivre ces quelques conseils assurera douceur et résilience à vos cheveux.