Top 10 des meilleurs fers à boucler du moment

Votre chevelure mérite ce qu’il y a de mieux lorsqu’on parle de coiffure et de styling capillaire. Si vous adorez les cheveux wavy, ondulés, bouclés ou vintage, le fer à boucler vous sera plus qu’utile au quotidien. Et obtenir des boucles définies, des ondulations douces ou des spirales resplendissantes devient tout de même un jeu d’enfant quand l’outil adéquat se trouve entre vos mains !

Quels sont, alors, les meilleurs fers à boucler du moment ? Après avoir fait le tour du web, voici notre classement du top 10 des boucleurs selon leur qualité, prix et performance pour réaliser des boucles sans effort. Découvrez aussi notre mini-guide d’achat et de précieux conseils d’utilisation pour prendre soin de vos cheveux.

Le fer à boucler Ghd Creative Curl Wand

Le Ghd Creative Curl Wand est un fer à boucler de forme conique dont le diamètre va de 23 mm à 28 mm. Il est l’un des modèles les plus fiables du marché malgré un prix un peu élevé. Facile à prendre en main, il permet de créer simplement des ondulations naturelles, style retour de plage, mais longue tenue. Ce boucleur séduira donc sans mal les adeptes des cheveux wavy. Il se chauffe en moins de 20 secondes pour économiser du temps. Sa technologie tri-zone garantit une température constante pour éviter d’abîmer vos cheveux lors du coiffage. Prix : Environ 150 €.

Le fer à boucler Babyliss Curl Secret C1200E

Le Babyliss Curl Secret est un boucleur automatique efficace qui s’enroule autour de chaque mèche pour coiffer cheveux naturellement bouclés sans difficulté. Il dispose de deux niveaux de température (210 °C et 230 °C) et trois réglages de temps (8 s, 10 s et 12 s) pour adapter l’intensité aux différents types de cheveux et aux boucles désirées (aérées, serrées ou plutôt ondulées). On peut choisir le sens de rotation : vers la droite, le gauche ou alterné. Le fer est prêt à l’utilisation en 30 secondes. Par contre, il est un peu lourd et peut s’emmêler dans les cheveux longs ou épais. Prix : Prix : Environ 130 €.

Le Fer à boucler 5 en 1 d’Elehot

Si vous cherchez un fer à boucler pas cher, mais qui fait bien son job, ce modèle proposé par la marque Elehot peut être votre solution. Vous économisez aussi sur les dépenses chez le coiffeur. Il est multifonction grâce à ces cinq embouts interchangeables, multipliant ainsi les possibilités de coiffure : boucles larges, serrées, mèches rebondies… Sa technologie de chauffage PTC permet un temps de chauffe rapide et l’écran LCD sur sa manche indique la température ajustable. Néanmoins, il faut prendre la main pour changer les rouleaux. Prix : Environ 40 €.

Le fer à boucler conique Remington Proluxe

Le Remington Proluxe vous permettra de faire des coiffures ondulées et sexy. I l possède un cylindre en céramique de 25 mm à 38 mm de diamètre pour varier les formes des boucles suivant votre look. Il est aussi doté d’un système intelligible qui maintient une température constante pour des boucles sans frisottis. Ce fer à boucler a également une fonction de verrouillage pour garder les mêmes réglages pendant tout le coiffage. Son temps de chauffe est peut-être plus long que certains autres modèles. Prix : Environ 50 €.

Le fer à boucler Beauty Gun MadameParis

MadameParis est la première marque à proposer un fer à friser en forme de L avec le Beauty Gun. Il s’avère très facile à utiliser et vous le dompterez facilement grâce à ce design ergonomique. Il crée des boucles naturelles et texturisées plus ou moins définies selon vos envies et qui tiennent toute la journée. Sa technologie de chauffage rapide permet un gain de temps lors du coiffage tandis que son design élégant en fait un bel accessoire de beauté. C’est le parfait fer à boucler pour débutant. Prix : Environ 80 €.

Le fer à boucler Ckeyin – Dual Curl

Ckeyn n’est pas une marque très connue, pourtant il propose des appareils avec un bon rapport qualité-prix dans l’univers de la beauté. Avec son fer à boucler Dual Curl, obtenez des boucles ni trop larges ni trop serrées, avec un effet naturel. L’appareil est à la fois fin et léger, ce qui simplifie sa manipulation. Il a un revêtement en céramique pour protéger vos cheveux et des doubles plaques chauffantes permettant de réaliser différents types de boucles. Il dispose également d’un écran LCD et d’un réglage de la température ajustable. Prix : Environ 40 €.

Le fer à boucler Remington Ci9532 Pearl Pro Styler

Les matériels de coiffure Remington sont réputés pour leur qualité. Ce boucleur de 32 mm en céramique et sans pince est facile à prendre en main. Grâce à sa dimension, il vous aidera à créer de magnifiques boucles XXL chicet classe rapidement, d’autant avec une thermostat réglable et un temps de chauffe express. Un écran LCD indique la température. Son cordon rotatif rend son utilisation encore plus pratique, bien moins quand même sur les cheveux courts que sur les cheveux longs. Prix : 40 €.

Le fer à boucler Rowenta Air Care Ultimate Experience

Le fer à boucler Air Care Ultimate Experience de Rowenta innove par sa forme en L, améliorant son confort d’utilisation. Il dispose d’une fonction ionique pour éliminer les frisottis tout en prenant soin des cheveux. Grâce à sa Technologie Flux d’Air frais, il protège la fibre capillaire. Il y a huit niveaux de température (130 °C à 200 °C) sur ce fer. Son revêtement est aussi en céramique pour des cheveux doux et brillant et un coiffage optimal. Prix : Environ 100 €.

Le fer à boucler Babyliss Pro – Miracurl Steamtech

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un fer à boucler professionnel, le Babyliss Pro Miracurl Steamtech répondra parfaitement à vos besoins. C’est un appareil automatique qui crée rapidement des boucles uniformes grâce à son système de jets de vapeur ultra fixant. Il offre trois niveaux de contrôle de la température, de la durée et du sens de rotation pour un résultat professionnel en un temps record. Il est très performant, mais il est aussi parmi les plus chers de notre sélection. Prix : Environ 250 €.

L’Airwrap Complete de Dyson

L’Airwrap Complete de Dyson est un outil de coiffage innovant qui utilise l’air et la chaleur pour boucler, lisser et sécher vos cheveux. En d’autres termes, il ne fait pas que des boucles, il sèche et lisse les cheveux. La technologie à air chaud évite la chaleur extrême endommageant les cheveux. C’est un véritable matériel de coiffure complet, mais qui a aussi son coût appareil. Il est livré avec plusieurs embouts pour une utilisation polyvalente sur tous les types de cheveux, fins, frisés, courts, longs, etc. Prix : Environ 500 €.

Comment choisir son fer à boucler : le petit guide pratique ?

Comment choisir parmi les nombreux fers à boucler inondant le marché ? Ce choix ne s’improvise pas, alors soyez attentifs aux détails.

La température : si vous avez les cheveux fins, optez pour un fer à température réglable et évitez les chaleurs trop élevées. À l’inverse, les cheveux épais peuvent nécessiter plus de chaleur pour boucler.

: si vous avez les cheveux fins, optez pour un fer à température réglable et évitez les chaleurs trop élevées. À l’inverse, les cheveux épais peuvent nécessiter plus de chaleur pour boucler. Le diamètre : pour faire de grosses boucles souples, choisissez un fer avec un gros diamètre. Pour des boucles plus serrées et définies, prenez un fer plus fin. Les modèles coniques sont le meilleur compromis si vous aimez changer souvent de coiffure.

: pour faire de grosses boucles souples, choisissez un fer avec un gros diamètre. Pour des boucles plus serrées et définies, prenez un fer plus fin. Les modèles coniques sont le meilleur compromis si vous aimez changer souvent de coiffure. Le matériau : les fers en céramique diffusent bien la chaleur et sont plutôt doux pour les cheveux. Ceux en titane chauffent rapidement et de manière très uniforme tandis que la tourmaline réduit les frisottis en émettant des ions négatifs.

: les fers en céramique diffusent bien la chaleur et sont plutôt doux pour les cheveux. Ceux en titane chauffent rapidement et de manière très uniforme tandis que la tourmaline réduit les frisottis en émettant des ions négatifs. Le temps de chauffe : si vous êtes souvent pressée, optez pour un fer qui chauffe vite ! Les dernières générations ont des temps de chauffe de quelques secondes, mais celui du Ghd qui Creative Curl Wand à moins de 20 secondes est bluffant.

: si vous êtes souvent pressée, optez pour un fer qui chauffe vite ! Les dernières générations ont des temps de chauffe de quelques secondes, mais celui du Ghd qui Creative Curl Wand à moins de 20 secondes est bluffant. La prise en main : il faut que votre fer soit confortable à tenir et facile à utiliser pour éviter les crampes et les accidents. La présence d’accessoires comme des gants thermo protecteurs ou des rangements est bien sûr souhaitable.

: il faut que votre fer soit confortable à tenir et facile à utiliser pour éviter les crampes et les accidents. La présence d’accessoires comme des gants thermo protecteurs ou des rangements est bien sûr souhaitable. Les avis d’utilisateurs : ne négligez pas les avis des autres utilisateurs, ils peuvent vous révéler des détails intéressants sur le produit que ce soit sur l’ergonomie, les astuces d’utilisation, etc.

Comment se coiffer avec le fer à boucler ?

Avec les appareils chauffants en main, c’est facile de réaliser des coiffures différentes tous les jours. Mais ne négligez pas les soins capillaires pour autant pour éviter d’abîmer et de perdre vos cheveux, voire envisager une greffe de cheveux dans les cas les plus extrêmes. Pour assurer la beauté et la longévité de vos boucles et la santé de votre crinière :