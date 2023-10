Tutos coiffure : comment faire des boucles sans fer à boucler ?

Vous avez envie de changer de tête et d’arborer une belle coiffure bouclée ou wavy ? Quand on n’a pas naturellement les cheveux frisés ou ondulés, il faut systématiquement user de différentes astuces pour y arriver. Le plus simple et le plus rapide est d’utiliser le fer à boucler ou le fer à friser. Mais on n’a pas toujours cet accessoire sous la main. Afin de changer des cheveux lissés ou raides, on vous présente les meilleures techniques pour boucler vos cheveux avec ou sans matériels.

3 méthodes pour boucler ses cheveux avec un lisseur

À toutes celles qui rêvent de boucles glamour et d’ondulations romantiques sans utiliser de boucleur, sachez que votre fer à lisser peut parfaitement faire l’affaire. Il ne fait pas que lisser les cheveux, car avec juste un peu d’habileté, vous pouvez également créer une coiffure ondulée. Alors, comment faire des boucles avec un lisseur proprement ?

Comme ce que vous ferez d’habitude, lavez et séchez vos cheveux normalement au préalable. Ils seront ainsi plus faciles à coiffer. Ensuite, appliquez des soins, notamment un thermo protecteur. Le protecteur de chaleur aidera à protéger vos cheveux des dommages thermiques.

Pour faire des ondulations souples

Séparez vos cheveux en sections. Prenez une mèche à la fois et placez-la entre les plaques de votre lisseur, faites-le tourner vers l’extérieur de votre visage d’un demi-tour (180 °) et glisser jusqu’à la pointe de vos cheveux en maintenant cette torsion. Lâchez délicatement et laissez refroidir. Pour chaque section, essayez d’effectuer le même geste pour que les boucles soient uniformes. Le mieux est d’utiliser un lisseur à plaques larges. Si vous avez un lisseur professionnel, le résultat sera encore plus bluffant. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi ce grand choix de lisseurs pro.

Pour faire des boucles en spirales

Divisez toujours vos cheveux par sections. Prenez une mèche et placez le lisseur près des racines. En maintenant la mèche tendue, commencez à enrouler la mèche autour du lisseur en spirale, de haut en bas. Attendez quelques secondes puis relâchez la mèche. Des spirales parfaitement définies se formeront alors.

Pour créer des boucles plus naturelles

Après avoir séparé vos cheveux, prenez une mèche et insérez-la dans le lisseur. Au lieu de tourner complètement le lisseur, faites de petites torsions alternées (vers la gauche, puis vers la droite) en tirant doucement le fer vers les pointes. Cela donne un effet de boucles plus naturelles et détendues, avec un effet plus wavy.

Une autre technique est de s’aider de papier aluminium. Enroulez une première mèche de cheveux autour de votre doigt. Enveloppez-la dans du papier aluminium, entortillez une seconde mèche et faites de même et ainsi de suite. Quand toutes vos mèches sont en place, munissez-vous de votre lisseur et placez-le quelques secondes sur le papier alu. C’est un peu plus complexe que les autres méthodes présentées, mais elle marche bien si vous n’avez pas encore pris la main sur la réalisation de boucles avec juste le lisseur.

Les derniers conseils pour de meilleures boucles avec le lisseur sont de régler l’appareil à la température adaptée pour vos cheveux. Les cheveux fins nécessitent une température plus basse que les cheveux épais. Aussi, laissez les boucles refroidir avant de les manipuler. Cela aidera à fixer la forme. Enfin, utilisez un spray fixant pour maintenir les boucles en place plus longtemps. La clé est de pratiquer. Étant donné que chaque type de cheveux est unique, ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Avec le temps, vous découvrirez la technique qui vous convient le mieux.

En bonus : faire des boucles avec le sèche-cheveux

Le sèche-cheveux peut aussi vous aider à boucler vos cheveux sans fer à friser. Pour cela, prenez une bouteille d’eau en plastique, découpez-la jusqu’au tiers supérieur de manière à avoir une ouverture. Glissez-y une section de cheveux et insérez aussi l’embout du séchoir. Allumez l’appareil et laissez souffler pendant une minute environ. Procédez mèche par mèche. Votre boucle paraîtra des plus naturelles. Attention, appliquez un soin en amont pour protéger vos pointes.

3 techniques pour réaliser des boucles sans chaleur

On sait que le lisseur est un appareil chauffant et que malgré tout, il peut compromettre la santé de vos cheveux. Afin de simplement éviter la chaleur, nous avons rassemblé pour vous des techniques efficaces et simples pour des boucles sans dommages. Vous préserverez une chevelure avec une texture saine et resplendissante. Vous aurez besoin de quelques accessoires.

Les bigoudis

C’est l’une des méthodes les plus connues et les plus utilisées. Vous pouvez choisir entre des tailles et des formes variées de bigoudis en fonction des boucles que vous aimerez avoir : boucles anglaises, vagues, frisées… Il suffit de séparer les cheveux humides en sections, d’enrouler chaque section autour d’un bigoudi et de laisser sécher à l’air libre ou pendant la nuit et coiffez doucement avec la main au réveil. Néanmoins pour une coiffure réussie, hydratez bien avant d’appliquer la méthode en utilisant un bon après-shampooing ou un masque hydratant. Lavez et démêlez bien aussi vos cheveux.

Les chaussettes

Une méthode certes surprenante, mais qui a déjà fait ses preuves ! Prenez une chaussette propre et séparez vos cheveux humides en sections. Plus les mèches sont serrées, plus les boucles seront définies. Enroulez chaque section autour de la chaussette, de la pointe à la racine, puis nouez la chaussette. Laissez sécher pendant la nuit. Une fois vos cheveux secs, défaites-les en douceur pour révéler vos boucles. Certaines remplacent également les chaussettes par des bouts de tissus, un foulard en soie ou même des carrés de papier aluminium. Pour de meilleurs résultats, commencez avec des cheveux humides, mais pas dégoulinants. Au moment de défaire, n’oubliez pas un spray fixant ou une crème coiffante que les boucles tiennent plus longtemps.

Le headband

Avec un simple headband ou bandeau, c’est aussi très facile de réaliser des boucles sans chaleur à la maison. Cela prend moins de 5 minutes avant le coucher. Si vous n’avez pas de headband, découpez une paire de collants pour vous en créer un et le tour est joué. Humidifiez un peu et divisez vos cheveux en deux en faisant une raie au milieu. Positionnez ce fameux accessoire sur votre tête, roulez une mèche sur elle-même, puis faites-la passer dans le headband. Répétez sur toutes vos mèches de part et d’autre de votre tête et fixez avec une pince. Encore une fois, la largeur de vos boucles dépendra de l’épaisseur des mèches. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et au réveil, vous obtiendrez indiscutablement des boucles rebondies. Afin de les garder toute la journée, appliquez une pointe de laque. Avec de la pratique, vous deviendrez une pro en la matière !

3 astuces pour obtenir des ondulations naturellement

Vous êtes de celles qui courent contre la montre et qui n’ont pas toujours le temps de s’atteler à une coiffure compliquée en suivant les précédentes méthodes ? Les astuces naturelles suivantes sont simples et sans prise de tête et elles vous séduiront certainement. Chaque technique convient à différents types et longueurs de cheveux, et offre des résultats variés.

Les torsades

La veille après le shampoing, laissez vos cheveux sécher, mais pas totalement. Lorsqu’ils sont légèrement humides, faites tout simplement des torsades en enroulant des mèches sur elles-mêmes. Si ce n’est pas votre jour de shampoing, contentez-vous de pulvériser un peu d’eau sur vos cheveux avant de les torsader.

Vous pouvez diviser votre masse de cheveux en plusieurs mèches plus ou moins épaisses, mais plus elles sont fines, plus les boucles que vous obtiendrez seront serrées. Relevez les torsades en chignon sur votre tête et fixez à l’aide d’élastiques ou de barrettes avant de vous coucher. Au moment de vous coiffer le lendemain, défaites le chignon et les torsades et appréciez le résultat : de belles boucles naturelles ! N’hésitez pas à arranger la coiffure avec quelques coups de brosse.

Les tresses

Le principe reste le même, on va façonner les cheveux encore légèrement mouillés ou humidifiés afin de les onduler naturellement sans utiliser d’appareils chauffants ni d’accessoires. Prenez trois mèches de cheveux que vous tresserez tout simplement jusqu’au bout et attacherez à l’aide d’élastiques. Éventuellement, appliquez de la laque avant de tresser pour que les ondulations tiennent plus longtemps.

Avec de grosses mèches, les boucles seront larges, à l’inverse, avec de petites mèches, elles seront étroites. Avec une tresse près du crâne, vous obtiendrez des ondulations qui commencent plus haut. Notre conseil est de dormir avec les tresses ou de les laisser quelques heures, puis les défaire et coiffer avec vos soins capillaires habituels.

Le chignon

Pour des ondulations douces, vous pouvez aussi réaliser un chignon avec vos cheveux humides. Une fois secs, défaites le chignon pour obtenir de belles vagues. Si vous avez un bun, utilisez-le pour faire votre chignon. En revanche, chaque type de cheveux réagit différemment selon les méthodes. Vous devrez certainement en tester quelques-uns pour trouver « la » méthode idéale qui convient et met en valeur votre chevelure.

Les boucles ont toujours été synonymes d’élégance. Heureusement, même sans fer à boucler, il est possible d’obtenir cet effet de rêve. Si vous avez un lisseur ou si vous préférez des méthodes sans chaleur, vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire dès ce soir !