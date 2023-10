Quelle coiffure faire sur des cheveux naturellement bouclés ?

Les cheveux naturellement bouclés méritent une attention spéciale, car ils peuvent être difficiles à dompter. Pour s’adapter aux variations morphologiques et aux textures différentes, voici quelques idées de coiffure tendance et faciles à réaliser, accompagnées de conseils sur les produits capillaires adaptés. Même sans avoir les cheveux frisés à onduler, vous pouvez vous boucler les cheveux avec ce tuto coiffure et adopter l’une des coiffures suivantes en faisant l’impasse sur les activateurs de boucles et les produits hydratants (l’humidité va défaire les boucles).

1. Le chignon flou romantique

Le chignon flou est une alternative élégante et romantique aux coiffures trop structurées. C’est un classique indémodable pour mettre en valeur la beauté de vos boucles tout en maîtrisant leur volume.

Commencez par démêler doucement vos cheveux avec une brosse spécifique pour boucles ou un peigne à dents larges. Appliquez un produit hydratant sans rinçage pour nourrir et discipliner les boucles. Faites une queue-de-cheval basse et lâche, puis torsadez la mèche de cheveux en spirale autour de son axe jusqu’à obtenir un chignon flou. Fixez le chignon avec des épingles à chignon et vaporisez un spray fixateur pour maintenir la coiffure en place.

2. Les demi-tresses en cascade

Cette coiffure originale consiste à tresser deux demi-tresses au niveau des tempes pour ensuite les rassembler derrière la tête.

Démêlez vos cheveux et appliquez votre produit coiffant habituel qui aide à définir les boucles. Séparez les cheveux en deux sections, une de chaque côté du visage. Réalisez une demi-tresse sur le premier côté, en commençant à tresser depuis la racine jusqu’au milieu de la mèche. Procédez de la même manière pour le second côté. Rassemblez les deux demi-tresses derrière la tête en les attachant ensemble avec un élastique discret ou une jolie barrette.

3. Le half-bun bohème chic

Le half-bun, littéralement « demi-chignon », est une coiffure tendance qui consiste à attacher les cheveux du haut du crâne en chignon tout en laissant la partie inférieure libre.

Brossez légèrement vos cheveux pour défaire les nœuds éventuels et apporter davantage de volume. Séparez les cheveux en deux parties, la partie supérieure que vous voulez attacher et la partie inférieure que vous voulez laisser détachée. Créez un chignon avec la partie supérieure en enroulant et tordant les cheveux autour de leur base, puis fixez le tout avec des épingles à chignon ou un élastique. Si besoin, vaporisez un peu de laques pour cheveux sur le half-bun pour assurer une meilleure tenue de la coiffure.

Quels produits capillaires pour les cheveux bouclés ?

Pour garantir la bonne santé de vos cheveux bouclés et faciliter leur mise en forme, utilisez des soins capillaires adaptés. Voici donc quelques éléments clés :

Optez pour des shampoings doux sans sulfate pour garder l’hydratation nécessaire à vos boucles et éviter les frisottis.

Adoptez un conditionneur hydratant après chaque lavage pour nourrir les cheveux en profondeur et les rendre plus souples.

Incorporez dans votre routine un masque nutritif à appliquer une fois par semaine pour une hydratation intense et durable.

Utilisez un sérum ou une crème coiffante pour définir et modeler vos boucles sans alourdir ni graisser.

Quelle routine quotidienne pour des boucles naturelles impeccables ?

Les cheveux bouclés ont tendance à être secs et peuvent s’abîmer facilement au fil des jours. Pour avoir des boucles impeccablement définies et lumineuses en été comme au quotidien et éviter la perte de cheveux, voici une routine simple et efficace à suivre :