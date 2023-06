Victor Wembanyama en NBA : « Moment grand pour le basket français », dit Donnadieu, entraîneur Nanterre 92

Il est plutôt rare d’observer de telles manifestations combinant habileté corporelle et compétence technique, selon les dires de Pascal Donnadieu sur franceinfo. Ce dernier, entraîneur au sein du Nanterre 92, a contribué à la formation de Victor Wembanyama, qui s’apprête à intégrer la NBA.

« C’est un moment marquant pour Victor, pour le club de Nanterre et pour l’ensemble du basket français », a déclaré jeudi sur franceinfo Pascal Donnadieu, l’entraîneur du Nanterre 92, club où a été formé Victor Wembanyama. Le jeune basketteur de 19 ans s’apprête en effet à intégrer officiellement la NBA lors de la Draft 2023 et devrait rejoindre les San Antonio Spurs. Victor Wembanyama vient de boucler sa saison avec les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois.

Comment ressentez-vous l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA lors de la Draft 2023 ?

C’est un événement marquant pour Victor, pour le club de Nanterre et pour l’ensemble du basketball français. Cela représente une reconnaissance pour le basket à l’échelle mondiale. C’est également un moment historique pour le basket français, car être numéro un avec si peu de suspense est incroyable. Victor est un joueur au potentiel athlétique impressionnant, doté d’une grande taille. Ce qui est vraiment fascinant – même lorsqu’il était beaucoup plus jeune – c’est sa manière de jouer. Il joue comme un arrière, avec la même dextérité technique qu’un joueur plus petit. Associée à sa taille et à son envergure, cela fait de lui un joueur exceptionnel. Il est rare de voir de tels phénomènes capables de combiner physique et dextérité technique.

Est-ce que tous les joueurs de NBA sont fascinés par lui ?

Oui. Et pour l’avoir côtoyé, je pense que l’on ne parle pas assez de sa maturité. Malgré tout ce qui lui arrive actuellement, je le trouve émotionnellement stable et très mature, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ses parents, que je connais bien et qui sont formidables, l’encadrent bien. Il est aussi bien entouré par ses agents. Mais être capable de garder la tête froide et de rester concentré sur ses objectifs sportifs comme il le fait, c’est remarquable pour un jeune de 19 ans.

A-t-il des similitudes avec Kylian Mbappé ?

Oui, je pense qu’ils ont des points communs en termes de talent. Ils parviennent à rester sereins, à gérer la pression médiatique et à repousser constamment leurs objectifs. Ils possèdent cette tranquillité d’esprit et cette ambition, avec beaucoup de maturité.

Vous l’avez vu arriver au club en 2014, lorsqu’il mesurait 1,91 mètre. Était-ce impossible de passer à côté de lui ?

Non, c’est sûr. Surtout qu’à l’époque, lorsqu’on a 10 ans, on joue sur des paniers plus petits. Il dunkait déjà à cet âge sur ces petits paniers, et aurait même pu le faire sur des paniers plus grands. On voit de plus en plus de joueurs de très grande taille, mais ce qui le distinguait surtout, c’était sa facilité à dribbler comme un meneur. Ce qui lui arrive aujourd’hui n’est finalement pas une surprise pour nous. Ses parents ont toujours voulu qu’il considère le basket avant tout comme un jeu, et il a la passion du jeu, ce qui est important. Même lorsqu’il était dans les catégories inférieures, il avait cette dextérité technique remarquable. Ses différents entraîneurs ont tous eu le mérite de lui donner confiance et de le faire jouer sur ses qualités. Tout est pratiquement inné chez lui.

Pensez-vous que l’adaptation à la NBA sera difficile pour lui ?

Je ne le pense pas, car il a une tête bien faite. Il va vite s’adapter, car il est intelligent. Il a toujours joué avec des joueurs plus âgés et a toujours su s’adapter. On l’a vu encore cette saison : il a mené son équipe en finale du championnat de France. Pour moi, il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à son adaptation. Pouvoir dire que j’ai entraîné un phénomène mondial est quelque chose de très beau.