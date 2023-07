Le centre dentaire Dentego à Lyon : une expertise au service de votre sourire

Vous recherchez un dentiste à Lyon pour prendre soin de vos dents et vous offrir le sourire dont vous rêvez ? Ne cherchez plus, le centre dentaire Dentego est là pour répondre à toutes vos attentes en matière de santé bucco-dentaire. Situé au cœur de la ville, ce cabinet moderne et accueillant met à votre disposition une équipe de professionnels expérimentés et à l’écoute de vos besoins.

Une prise en charge globale et personnalisée

Au centre dentaire Dentego de Lyon, chaque patient bénéficie d’une prise en charge globale et adaptée à ses besoins spécifiques. Du diagnostic à la mise en place du plan de traitement, les spécialistes de cette structure travaillent conjointement pour vous proposer des solutions optimales et efficaces en termes de soins dentaires.

Un diagnostic précis et complet

Tout commence par un bilan dentaire complet qui permettra d’évaluer l’état de santé général de votre bouche. Grâce à des équipements de pointe comme la radiographie numérique panoramique ou encore la tomographie volumique à faisceau conique (CBCT), les praticiens peuvent obtenir des images détaillées de vos structures dentaires et ainsi poser un diagnostic précis.

Une écoute attentive et des conseils adaptés

Ensuite, lors de la consultation avec votre dentiste, celui-ci prendra le temps de discuter avec vous de vos attentes et de vos besoins en matière de soins dentaires. Il vous donnera également des conseils personnalisés pour améliorer votre hygiène bucco-dentaire au quotidien.

Des soins dentaires de qualité à Lyon

Le centre Dentego situé à Lyon propose une large gamme de soins dentaires pour répondre à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, qu’il s’agisse de prévention, de restauration ou d’esthétique dentaire.

Prévention et soins courants

Pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire, il est essentiel de réaliser des contrôles réguliers chez le dentiste. Le centre dentaire Dentego de Lyon vous propose des détartrages, bilans dentaires et traitements des caries ainsi que des conseils sur l’hygiène bucco-dentaire afin de prévenir les problèmes dentaires et de conserver un sourire éclatant.

Orthodontie

Pour corriger les malpositions dentaires et améliorer l’esthétique de votre sourire, le centre dentaire Dentego de Lyon met à votre disposition une équipe d’orthodontistes qualifiés qui saura vous conseiller sur le traitement adapté à votre situation (appareils dentaires traditionnels, aligneurs invisibles…).

Implantologie et prothèses

En cas de perte d’une ou plusieurs dents, les praticiens du centre Dentego de Lyon sont formés aux techniques les plus récentes en matière d’implantologie et de prothèses dentaires pour vous proposer des solutions esthétiques et fonctionnelles.

Chirurgie bucco-dentaire

Certains problèmes dentaires peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Le centre Dentego à Lyon dispose d’une équipe de chirurgiens-dentistes expérimentés pour réaliser ces actes en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles (extractions dentaires, traitement des kystes…).

Un espace de soins moderne et agréable

Le centre dentaire Dentego de Lyon a été conçu pour offrir un cadre accueillant et rassurant aux patients. Les locaux sont lumineux et modernes, et chaque salle de soins est équipée du matériel nécessaire pour réaliser l’ensemble des actes dentaires en toute sérénité.

Des professionnels à votre écoute

L’équipe du centre Dentego de Lyon est composée de praticiens compétents et investis dans leur métier. Chaque dentiste prend le temps de discuter avec vous pour comprendre vos attentes et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Une prise en charge financière simplifiée

Pour faciliter l’accès aux soins dentaires, le centre dentaire Dentego de Lyon pratique des tarifs conventionnés et accepte la carte Vitale ainsi que les principales mutuelles santé. De plus, des facilités de paiement peuvent être accordées en fonction de votre situation.

Comment se rendre au centre dentaire Dentego à Lyon ?

Situé en plein cœur de la ville, le centre dentaire Dentego est facilement accessible en transports en commun. Plusieurs bus et tramway desservent l’arrêt à proximité du cabinet. De plus, un parking est également disponible pour ceux qui préfèrent venir en voiture.

En métro : ligne A ou B, arrêt « Bellecour » ou « Cordeliers ». En bus : plusieurs lignes desservent l’arrêt proche du cabinet. En voiture : un parking se trouve à proximité du centre dentaire.

Quels que soient vos besoins en matière de santé bucco-dentaire, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du centre dentaire Dentego à Lyon. Une équipe dévouée et compétente vous y attend pour vous offrir les meilleurs soins possibles et vous aider à retrouver un sourire sain et éclatant.

Liste des entreprises locales pour la recherche « dentiste lyon dentego »

Dentego

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 20 Rue de la Villette, 69003 Lyon

Téléphone : +33428387519

Site internet : https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/lyon-part-dieu/

Centre Dentaire Lyon République : Dentiste Lyon – Dentego

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 2 rue Jacques Stella, Pl. de la République, 69002 Lyon

Téléphone : +33482751052

Site internet : https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/lyon-republique/

Dentego

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 60 Cr Gambetta, 69007 Lyon

Téléphone : +33482751051

Site internet : https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/lyon-gambetta/

Dentego

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 42 Av. des Frères Lumière, 69008 Lyon

Téléphone : +33451084709

Site internet : https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/centre-dentaire-lyon/centre-dentaire-lyon-lumiere/

Dentego

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 111 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne

Téléphone : +33487911889

Site internet : https://dentego.fr/nos-centres/auvergne-rhone-alpes/centre-dentaire-villeurbanne/

Centre dentaire et d’Ophtalmologie Lyon 1 Terreaux : Dentiste Lyon – Dentylis

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 1 Pl. des Terreaux, 69001 Lyon

Téléphone : +33481091865

Site internet : https://dentylis.fr/dentistes-lyon/

Cabinet dentaire saxe gambetta

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 52 Cr Gambetta, 69007 Lyon

Téléphone : +33472714374

Site internet : https://lyondentiste.com/

Centre dentaire mutualiste

Catégorie activité : Dentiste

Adresse : 80 Rue d’Inkermann, 69006 Lyon

Téléphone : +33472350213

Site internet : http://www.umfmb.fr/

Cabinet Dentaire Ela

Catégorie activité : Endodontiste

Adresse : 66 Rue Vendôme, 69006 Lyon

Téléphone : +33472744162

Site internet : https://ela-endodontie.fr/

Docali Lyon – Centre dentaire Lyon Frères Lumière