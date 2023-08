Un été féérique à Lyon : quand la ville s’illumine la nuit

Du 15 juillet 2023 au 2 septembre 2023, la ville de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, offre à ses visiteurs un spectacle tout à fait unique en son genre. Nul besoin d’acheter un billet ou de dépenser la moindre somme pour assister à cette performance multimédia sensationnelle qui consiste à projeter des jeux de lumières et des sons sur les façades des édifices historiques. Une expérience visuelle et auditive à ne pas manquer si l’on veut saisir toute la beauté et l’ampleur de cette métamorphose artistique de la ville. Les dates étant limitées, l’excitation de la foule qui se presse pour y assister a déjà commencé. Venez vous aussi plonger dans ce monde illuminé où la réalité et la fiction se confondent pour former une petite merveille gratuite et magique, témoignant du savoir-faire des artistes qui y ont mis tout leur talent.

Couleurs d’Amour : un spectacle son et lumière dans l’Ain

Depuis le 7 juillet, le théâtre, le monastère royal de Brou et l’hôtel de ville de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, sont illuminés chaque vendredi et samedi soir par le spectacle son et lumière Couleurs d’Amour. Cette expérience gratuite attire de nombreux spectateurs, offrant une alternative estivale à la fête des lumières de Lyon.

Trois projections différentes pour une expérience unique

Le spectateur doit parcourir un petit itinéraire entre les trois bâtiments pour profiter pleinement de l’événement. Chaque monument offre un spectacle différent inspirant une réflexion sur notre rapport au monde et à l’environnement. Le théâtre propose un spectacle dynamique, original et varié mettant en scène la nature, le monastère royal de Brou offre un appel à la liberté et à l’optimisme dans un show contemporain, tandis que l’hôtel de ville honore la nature et l’environnement avec la mise en lumière d’initiatives écocitoyennes.

Inscriptions et informations pratiques

Les projections de Couleurs d’Amour débutent à partir de 22h au monastère royal de Brou (12 minutes, 6 représentations par soir) et à partir de 22h15 au théâtre et à l’hôtel de ville (10 minutes, 6 représentations). Des navettes gratuites sont mises en place pour les spectateurs. L’événement se déroule sur deux week-ends, et plus d’informations sont disponibles sur le site web dédié.

