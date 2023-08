Festival des Pantomimes en Savoie : débutez un voyage fascinant de cinq jours

Avec l’arrivée du mois d’août, la ville de Haute-Tarentaise, située en Savoie, dévoile sa programmation de spectacles et de concerts pour célébrer le Festival des Pantomines. Cette année, l’événement débute le vendredi 11 et se termine le mercredi 15 août, et propose pas moins de 10 représentations différentes sur scène. Les visiteurs pourront ainsi profiter d’un festival riche en créativité et en expression artistique. Les organisateurs promettent de faire de chaque spectacle une expérience inoubliable, garantissant ainsi des soirées enivrantes pour tous les goûts et tous les âges.

Le Festival des Pantomines, organisé par la collective des Mineurs de fond, aura lieu du 11 au 15 août à la Haute-Tarentaise, précisément à Villaroger et Sainte-Foy-Tarentaise. Le festival propose une variété de spectacles incluant de la musique, de la danse et du théâtre, avec 10 spectacles et concerts au programme.

Le programme de la 3ème édition

Le festival commence le vendredi 11 août avec une performance théâtrale du Petit Prince à Sainte-Foy-Tarentaise. Le samedi 12 août, il y aura une balade guidée ainsi qu’un concert festif du Bal de Papanosh à la Salle Polyvalente de Planjo. Le dimanche 13 août, il y aura des solos de danse et de trompette à La Savinaz et un conte musical à La Gurraz, sur la commune de Villaroger. Le lundi 14 août, il y aura des concerts de musique contemplative et de musique argentine. Enfin, le mardi 15 août, il y aura un banquet et un karaoke sur la place de Villaroger et un concert folk à l’église de Villaroger.

Entrée à prix libre

L’événement est accessible à tous, et les performances auront lieu en plein air pour une expérience immersive. L’entrée au festival est libre, et une buvette sera présente. Des détails sur la programmation sont disponibles sur le site du festival.

source originale : actu.fr

