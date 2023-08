Un nouvel espace de vie remplace Ikea à Lyon !

Le célèbre magasin Ikea de la Porte des Alpes à Saint-Priest va prochainement laisser place à un tout nouveau concept. Exit les meubles en kit et les accessoires tendances, c’est désormais un lieu de divertissement qui prendra vie dans ce grand espace. Activités de loisirs, restaurants, le projet évoque une atmosphère de convivialité et de partage. Les portes de cette nouvelle expérience devraient bientôt s’ouvrir, laissant place à l’imagination et à l’émerveillement. Le rythme effréné du quotidien laisse place à la détente et à la découverte de nouvelles sensations. Le pari est osé, mais il est résolument tourné vers l’avenir. Les attentes sont grandes et l’euphorie est palpable. Les visiteurs pourront, à n’en pas douter, se réjouir de ce nouvel horizon et savourer ces moments privilégiés, entre amis ou en famille. Lyon s’apprête à vivre une merveilleuse aventure, et nous ne pouvons qu’être impatients de la découvrir !

Des activités de loisirs et de restauration s’installent après Ikea

La métropole de Lyon accueille des activités de loisirs et de restauration dans l’ancienne surface occupée par Ikea à Saint-Priest. Ikea a déménagé dans un nouveau magasin flambant neuf à Vénissieux et les enseignes Cultura et Intersport ont ouvert dans l’ancien local d’Ikea. Maintenant, des travaux pour transformer la surface en un espace regroupant des concepts de loisirs et de restauration sont en cours. Le projet doit employer à terme 120 personnes et fonctionner sept jours sur sept. La date d’ouverture n’est pas encore annoncée mais l’automne 2023 est évoqué pour le kart et les premiers restaurants.

Un kart électrique immersif pour les amateurs de Mario Kart

Un karting électrique « en réalité augmentée » va s’installer et proposer une expérience inédite dans l’agglomération de Lyon. Les clients auront l’opportunité de plonger dans un univers qui rappellera le célèbre jeu vidéo Mario Kart sans porter un casque virtuel grâce aux écrans 3D. Le karting électrique étendra sur 2 000m2.

Neuf restaurants pour un food court et d’autres activités prévues

Un food court gastronomique avec neuf restaurants sera mis en place pour les visiteurs de l’espace de loisirs et de restauration. Le lieu se veut « éco-loisirs », selon les promoteurs encore anonymes. D’autres activités telles qu’un incubateur d’entreprises, une micro-brasserie et des spectacles culturels viendront également s’ajouter à l’espace.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA