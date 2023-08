Transformation majeure du crématorium à Clermont-Ferrand : découvrez les changements à venir !

Le Puy-de-Dôme aura bientôt un nouveau visage funéraire. En effet, le crématorium de la métropole de Clermont-Ferrand, qui est le seul endroit de cette nature dans la région, sera transformé dans les années à venir. Des changements importants sont prévus pour donner une nouvelle vie au crématorium et mieux répondre aux besoins des habitants. Les travaux débuteront en 2023 et se poursuivront jusqu’en 2024. De quoi réjouir ceux qui souhaitent faire leurs adieux à leurs proches dans un endroit plus moderne et plus fonctionnel. Les autorités locales ont déjà évoqué certaines des transformations à venir, parmi lesquelles une rénovation complète de l’espace d’accueil et du hall d’entrée, la mise en place d’un nouvel équipement de filtrage des fumées, et une amélioration de l’outil de calcul du coût des funérailles. Nous avons hâte de voir les résultats de ces rénovations et améliorations qui permettront de moderniser le complexe funéraire et d’accroître sa capacité d’accueil. Le crématorium de Clermont-Ferrand sera bientôt un lieu de recueillement à la hauteur des attentes des familles endeuillées.

Restructuration et extension du crématorium Amable Tuisat à Clermont-Ferrand

Le crématorium Amable Tuisat à Clermont-Ferrand sera soumis à des travaux d’extension et de restructuration majeurs de septembre 2023 à décembre 2024. Le site doit s’adapter aux pratiques funéraires modernes et améliorer l’accueil des familles endeuillées. Plus de 3 700 personnes fréquentent le site chaque semaine, soit entre 250 à 400 par jour. Il est le seul crématorium du département du Puy-de-Dôme et il doit répondre à une demande croissante de plus 3 à 4% chaque année pour la crémation.

Amélioration de l’accueil des familles

Dans le cadre du chantier, plusieurs aménagements seront réalisés pour améliorer l’accueil des familles. Cela inclut une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, avec deux parkings supplémentaires et des aménagements paysagers, un accueil central de 150 m² avec des alcôves, l’agrandissement de la salle de cérémonie principale à 200 m², une nouvelle salle de cérémonie pour une capacité de 40 places assises, et un salon des retrouvailles pour accueillir jusqu’à 40 personnes. Il y aura également un aménagement paysager pour une meilleure intégration du bâtiment dans le site avec une forte végétalisation des espaces et un bureau confidentiel pour recevoir les familles.

Les services maintenus durant les travaux

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases pour permettre à chaque fois un accueil des familles et garantir la continuité du service. Aucune rupture d’activité n’est envisagée, mais pendant la période de mars à août 2024, les cérémonies de plus de 67 personnes ne pourront être assurées en raison de la fermeture de la salle Sancy pour agrandissement. La gestion du crématorium est confiée à un opérateur funéraire jusqu’en mars 2026, sous la maîtrise d’ouvrage de la Métropole. Les travaux sont prévus comme suit : la phase 1 de septembre 2023 à février 2024 permettra l’accès aux salles Gergovie et Sancy, la phase 2 de mars à août 2024 permettra l’accès à la salle Gergovie et à une nouvelle salle de cérémonie, et enfin, la phase 3 de septembre à décembre 2024 permettra l’accès à la nouvelle salle de cérémonie et à la salle Sancy agrandie.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA