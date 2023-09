Tout sur la fan zone de Clermont-Ferrand pour la Coupe du Monde de rugby

Cette rencontre de gala, entre une sélection française d’exception et une incontournable équipe néo-zélandaise, s’annonce comme un moment fort de l’histoire du rugby. On nous promet un spectacle de haut vol pour cette épreuve tant attendue de la Coupe du monde qui se tiendra ce vendredi 8 septembre. À l’approche de ce duel épique, les autorités ont mis en place une fan zone dans la ville de Clermont-Ferrand afin que les supporters puissent vivre cet événement exceptionnel de manière conviviale et festive. Pour ne rien manquer de ce temps fort du sport mondial, suivez attentivement toutes les informations relatives à cet événement. Nous vous communiquons la date et les horaires importants ainsi que les modalités d’inscription et toutes les instructions utiles à connaître sans tarder.

Où se trouve la fan zone?

Ce vendredi 8 septembre, à 21 heures, l’équipe de France de rugby affronte les All Blacks pour la Coupe du monde. La fan zone pour suivre l’événement se situe à Polydôme, Place du 1er Mai, à Clermont-Ferrand, accessible en tram et en bus (Lignes B, 3, 4 et 28) en descendant à l’arrêt 1er Mai. Arnaud Combe, directeur de Clermont Auvergne Events qui organise l’événement, précise les modalités d’accueil sur place.

Comment prendre sa place?

La jauge est limitée à 5 000 personnes. La réservation gratuite est privilégiée pour garantir l’entrée, avec un formulaire à remplir sur un lien dédié. Les personnes ayant des billets seront prioritaires. Il est recommandé de réserver sa place au plus vite afin d’avoir une garantie de pouvoir rentrer. Sinon, les personnes peuvent venir sans réservation, mais leur entrée dépendra du nombre de places disponibles à l’intérieur. L’organisateur a actuellement enregistré 3 000 réservations sur le site et bloquera le nombre de places à 3 500 pour laisser la possibilité à ceux qui n’auraient pas eu le temps de réserver d’entrer quand même.

Horaires d’ouverture de la fan zone

Les portes sont ouvertes à partir de 18h30. Les retardataires pourront entrer après 21h si des places sont encore disponibles.

Côté animations

La fan zone propose un écran géant de 9 mètres sur 12 avec un son amplifié et des animations dédiées au rugby. Des espaces d’animations permettront de faire un parcours sur un terrain de rugby et de faire des passes comme un vrai rugbyman. Des lots seront également gagnés durant la soirée grâce à un tirage au sort. Un DJ sera présent jusqu’à 1 heure du matin pour ambiancer la fan zone. L’événement sera renouvelé pour tous les matchs de l’équipe de France jusqu’au 28 octobre si le XV de France se qualifie pour la finale.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA