Échec de l’équipe de France face à l’Écosse : les Rochelais sauvent l’honneur au Rugby

Le test match amical qui opposait les Bleus à l’Écosse a malheureusement vu la victoire revenir à ces derniers, défaite dans laquelle quatre Rochelais ont été titulaires. Cependant, c’est avec l’entrée en jeu de Reda Wardi et Antoine Hastoy que l’on a pu voir une certaine dynamique se mettre en place. Deux semaines avant l’annonce de la liste des 33 joueurs qui représenteront la France dans la Coupe du Monde à domicile, il est difficile de savoir comment les Maritimes se situeront dans cet événement mondial. Malgré des performances plutôt en demi-teinte, chaque joueur donnera bien sûr le meilleur de lui-même pour représenter fièrement son équipe.

Les Rochelais performants en première période

Les Bleus ont perdu leur test match amical face à l’Écosse, mais les Rochelais ont réalisé une très bonne première mi-temps. Brice Dulin, capitaine, Yoan Tanga, Paul Boudehent et Pierre Bourgarit ont été titulaires et ont marqué des points pour la liste des 33 pour la Coupe du Monde en France. Dulin a été impressionnant avec un bon placement, un jeu au pied précis et un jeu aérien impeccable. Tanga a brillé par ses placages et son grattage de ballons tandis que Boudehent a été dans l’avancée, malgré un ballon précieux perdu. Bourgarit a assuré ses lancers et a été très actif dans les mauls.

Une deuxième période difficile

Réda Wardi et Antoine Hastoy, tous deux Rochelais, sont entrés en cours de rencontre, mais ont subi la remontée des locaux avec le reste de l’équipe. Les Bleus ont été privés de ballons en seconde période et ont subi l’engagement de leur adversaire. La France s’incline 25 à 21 à Édimbourg, au stade Murrayfield. Les titulaires, dont Dulin, Boudehent, Tanga et Bourgarit, ont pris la marée écossaise sans pouvoir réussir d’exploit défensif permettant d’éviter la défaite.

Des tests matchs avant la Coupe du Monde

Le sélectionneur a profité du premier des quatre tests matchs de l’équipe de France avant la Coupe du Monde pour observer les jeunes, comme Boudehent, Bielle-Biarrey et Gailleton. Il reste deux rencontres amicales avant la liste définitive des joueurs sélectionnés pour le Mondial en France. Les supporters pourront voir les Rochelais sur le pré samedi prochain à Saint-Etienne contre l’Écosse, puis le 19 août contre les Fidji à Nantes.

