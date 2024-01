Reportage Exclusif: Aviron, une passion familiale olympique initiée par une mère!

Au cœur de l’univers de l’aviron, nous faisons la connaissance des fratries hors du commun : les six frères Ludwig, les jumeaux Turlan, sans oublier notre vice-championne olympique dont la génitrice est également vice-championne du monde. Pénétrez dans l’histoire de ces familles emblématiques de l’aviron français, un sport où l’hexagone espère briller en remportant plusieurs récompenses lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Une Famille d’Avironniers

Malgré une première rencontre effrayante avec le monde du canotage, Claire Bové, médaillée d’argent olympique, a finalement succombé à l’appel familial de l’aviron. Héritant de l’attrait pour le sport de ses parents, elle s’est illustrée lors des Jeux Olympiques de Tokyo dans le deux de couple poids léger. En effet, l’aviron semble avoir une forte composante familiale, comme en témoigne le rassemblement de l’équipe de France qui ressemble à une réunion de famille. L’occasion pour des fratries comme les Turlan, les Onfroy et Ludwig ainsi que les Cornut-Danjou de s’entrainer ensemble, indépendamment des conditions climatiques. Un goût pour l’aviron qui fait foi des dires de Sébastien Vieilledent, directeur technique national de la Fédération Française d’Aviron.

Entre Camaraderie et Héritage Familial

Plus qu’une simple obligation familiale, c’est bien l’esprit de camaraderie qui à l’origine a attiré bon nombre d’athlètes vers ce sport. Claire Bové admet elle-même n’avoir choisi l’aviron que parce que sa meilleure amie en faisait. Cela se confirme avec Thibaud Turlan qui a préféré l’aviron au canoë-kayak, malgré un début difficile. L’héritage familial a joué un rôle crucial dans l’évolution de ces athlètes. Les Ludwig, par exemple, ont toujours maintenu un esprit de compétition entre eux, un défi qu’ils aiment particulièrement lancer à leur mère, autrefois passionnée d’aviron. D’autres ont un lien encore plus étroit avec le sport, comme Yvan Deslavière, dont le grand-père pratiquait le canotage, ou les sœurs Cornut-Danjou désirant poursuivre le rêve de leur mère d’atteindre le plus haut niveau du sport.

La Recette du Succès

Plus impressionnant encore, les athlètes trouvent une force particulière lorsqu’ils partagent le bateau avec leur famille, une cohésion qui augmente leur performance et leur coordination naturelle. C’est le cas de Thibaud Turlan et de Joséphine Cornut-Danjou. Or, pour Bastien Tabourier, entraîneur des Turlan, il est essentiel de considérer chaque athlète individuellement, même s’ils sont frères. Cela étant dit, la Fédération française d’aviron, qui mise sur trois médailles pour les prochains Jeux olympiques, compte continuer à motiver et favoriser le développement de ces familles d’avironniers, ainsi que de futurs talents.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA