Qu’est-ce que le Web 3.0 et comment va-t-il changer nos vies ?

Il est difficile d’imaginer notre réalité actuelle sans internet. Aujourd’hui, le réseau, accompagné du téléphone portable (ou mieux encore, de la combinaison des deux), est l’outil qui nous permet d’interagir avec notre environnement et d’accomplir toutes nos démarches quotidiennes avec une rapidité et un confort extraordinaires. Nous communiquons, recherchons des informations, travaillons, gérons notre patrimoine, nous orientons, et bien plus encore grâce à internet. Son existence s’est adaptée à nos besoins (ou vice versa). Le réseau n’a cessé d’évoluer depuis son apparition et son utilisation généralisée.

L’évolution du réseau et l’avènement du Web3

Malgré sa mise à jour constante, quelques moments clés ont marqué son existence. La première version d’internet a émergé dans les années 90 et au début des années 2000. Il s’agissait de sites web statiques et très simples, bien qu’ils aient révolutionné la société. Nous ne pouvions pas interagir avec le contenu existant, et la création de contenu était assez complexe. Le rôle de l’internaute se limitait à la lecture et à la consommation. Environ en 2004, est arrivée la prochaine étape, appelée Web 2.0, qui nous accompagne presque jusqu’à aujourd’hui. Les utilisateurs commencent à créer du contenu en interagissant avec les plateformes existantes. C’est ainsi que sont apparus les forums et les blogs, mais aussi les réseaux sociaux et les portails d’opinions et de critiques. Bien que la société ait gagné en importance dans cette deuxième étape, il est également vrai qu’internet reste entre les mains de quelques grandes entreprises qui imposent leur ordre et gèrent nos données.

C’est ici qu’intervient la nécessité de franchir une étape supplémentaire. La Web3 naît de la nécessité de décentraliser le réseau et de donner plus de pouvoir et de contrôle aux utilisateurs, en particulier sur leurs propres données, mais aussi dans la construction de ce monde numérique. Tout comme les cryptomonnaies sont apparues pour décentraliser les finances et mettre fin au monopole des grandes institutions dans ce secteur, c’est maintenant le Web 3.0 qui vise à démocratiser le réseau. Dans les deux cas, une technologie particulière joue un rôle central : la blockchain.

Blockchain et sa pertinence

La blockchain a été la force motrice derrière la création des cryptomonnaies, des devises qui gagnent de plus en plus d’importance dans la société et dont la présence sera encore plus grande dans le Web3. L’émergence de plates-formes d’échange de cryptomonnaies, associée à des robots automatisés d’analyse du marché, tels que Bitcoin Revolution, est une réalité aujourd’hui, mais aussi le prélude aux possibilités à venir dans le nouveau réseau.

La blockchain est comme un livre de comptabilité numérique inaltérable et crypté. Sa présence est décentralisée et représente une avancée en termes de sécurité et de transparence. Ses possibilités d’application sont très vastes et, bien sûr, elle a beaucoup à apporter à la nouvelle World Wide Web. Tout d’abord, la Web 3.0 impliquera un plus grand nombre d’opportunités pour tous les internautes, afin de créer un contenu propre, pertinent et authentique. Même pour obtenir un financement pour leurs projets, grâce au crowdfunding et aux cryptomonnaies; de cette manière, des productions alternatives émergeront avec une plus grande liberté d’expression et sans le contrôle des grandes entreprises. Par conséquent, de nouvelles portes s’ouvrent à la créativité et à l’innovation, ce qui peut bénéficier à toute la société et apporter une plus grande liberté.

L’impact sur notre utilisation d’internet

Le Web3 aura, grâce à la blockchain, un grand impact sur la vie des internautes. Mais aussi, grâce à l’intelligence artificielle et à la réalité virtuelle, de nouvelles formes de divertissement émergeront, avec la possibilité de profiter de musées, de concerts et de jeux dans l’espace virtuel, où les expériences seront personnalisées et très réalistes, tout en exploitant le confort et les options offerts par l’espace numérique. Nous verrons également de nouvelles formes d’éducation, avec des matériaux innovants et une plus grande interaction avec les experts de chaque matière, dans des salles de classe virtuelles où l’on peut plonger dans un monde alternatif. Toutes les formes d’art seront présentes dans le Métavers, qui occupera une place privilégiée dans ce nouveau réseau, avec la possibilité d’acquérir des œuvres sous forme de NFT.

La façon dont nous nous informons changera également, avec des contenus plus libres, indépendants et authentiques. Mais si quelque chose représentera une véritable avancée, c’est le commerce et les achats que nous effectuerons sur le nouveau Web. De nouveaux services et entreprises apparaîtront, dont les paiements seront davantage liés aux cryptomonnaies et à la décentralisation. À ce stade, le Métavers représentera une véritable révolution, car il constitue un environnement privilégié pour proposer des services nouveaux et traditionnels, avec la nécessité correspondante de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins du marché. Et nous ne pouvons pas oublier la dimension sociale, qui aura beaucoup plus d’options dans cette nouvelle conception du Web3, plus démocratique et interactive.

Une version plus démocratique du réseau

Nous aurons accès à des formes innovantes de gestion de nos biens et d’investissements. Avec une plus grande autonomie et des outils pour garantir la transparence des opérations et lutter contre la fraude. Les propositions d’investissement seront beaucoup plus personnalisées, grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique (Machine Learning). Les actifs numériques prendront plus d’importance, mais aussi les jetons pour d’autres biens traditionnels, tels que l’immobilier ou l’art. Le monde de l’investissement sera plus accessible et, même, pourrait être plus simple et compréhensible pour la population. En fin de compte, d’importants changements que nous pourrons observer dans notre utilisation quotidienne d’internet. La technologie ne cesse d’avancer et la société est prête à tirer parti de tout ce qu’elle peut lui offrir. La recherche d’un plus grand contrôle sur nos données et d’une plus grande liberté sont des aspects importants pour les citoyens. La Web 3.0 est en train de s’incorporer progressivement pour remplacer le modèle précédent. Mais son arrivée sera accélérée par le lancement de certaines avancées technologiques, comme le Métavers. Peu à peu, nous nous adapterons à cette nouvelle version du réseau. Et nous nous préparerons pour l’avenir. Qui sait à quoi ressemblera la Web 4.0 ?