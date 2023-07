5 Outils Créatifs pour Des Stories Instagram qui Vous Démarqueront

Dans la frénésie des médias sociaux, les Stories Instagram sont devenues un moyen incontournable pour partager des moments spontanés de la vie quotidienne. Cependant, avec la popularité grandissante de ce format, il devient de plus en plus difficile de se démarquer dans le flot incessant de contenus. Si vous aspirez à gérer vos Stories Instagram comme un vrai influenceur et à captiver votre audience avec un contenu original, voici 5 outils créatifs qui feront toute la différence :

1. Unfold : Des Stories élégantes à portée de main

Laissez votre créativité s’exprimer avec Unfold, une application mobile éditée par le réputé CMS Squarespace. Unfold propose une large gamme de templates professionnels, classés par catégorie, vous permettant de créer des Stories élégantes qui sortent du lot. Vous pouvez personnaliser le fond, ajouter du texte, des autocollants et bien plus encore. En prime, l’application offre également la possibilité de créer une landing page Instagram personnalisée pour votre bio et de prévisualiser votre feed Instagram pour une harmonisation parfaite.

Unfold est une application populaire qui permet aux utilisateurs de créer des stories uniques et attrayantes pour les plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Snapchat. Elle offre plus de 400 modèles de stories et de publications, facilitant ainsi la création d’un look qui correspond à votre marque ou à votre style personnel.

Pour commencer avec Unfold, il suffit de choisir un modèle, puis de personnaliser votre contenu avec différentes polices, autocollants et outils d’édition. Une fois que votre story est prête, vous pouvez l’enregistrer sur votre téléphone ou la partager directement sur Instagram ou Facebook.

En utilisant Unfold, vous pouvez gérer toutes vos publications sur les réseaux sociaux en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps et permet de conserver une image de marque cohérente.

Unfold a été salué pour son impact sur l’amélioration de la présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, Alivia Fields, une photographe et militante écologiste, utilise Unfold depuis 2017 pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et travaille en collaboration avec ses clients pour les aider à faire de même.

Tableau récapitulatif :

Aspect Description Fonction Création de stories et de publications attrayantes pour les réseaux sociaux Plateformes Instagram, Facebook, Snapchat Templates Plus de 400 modèles disponibles Personnalisation Polices, autocollants, filtres, arrière-plans Gestion Création, enregistrement, publication et mise à jour des publications en un seul endroit Avantage spécifique Permet de renforcer la présence sur les réseaux sociaux et de maintenir une image de marque cohérente Utilisateurs notables Alivia Fields, photographe et militante écologiste

2. Mojo : Animez vos Stories pour les rendre captivantes

Avec Mojo, dynamisez vos Stories en transformant vos photos en animations époustouflantes. Cette application propose des centaines de templates au style varié, vous permettant de personnaliser chaque élément selon vos besoins : typographie, couleurs, autocollants, gifs, et bande sonore. Donnez vie à vos récits et suscitez l’engagement de votre audience avec des Stories animées qui ne passeront pas inaperçues.

Mojo est une application développée en France qui permet aux utilisateurs de créer des StoriesIG créatives et impactantes. Contrairement aux outils natifs d’Instagram, Mojo offre des fonctionnalités avancées pour un contenu animé et professionnel. Il est simple à utiliser, et permet d’animer des photos et des textes, de modifier divers éléments selon les besoins de l’utilisateur, et tout cela sans nécessiter de compétences graphiques ni l’utilisation de Photoshop.

Le processus de création de stories sur Mojo commence par la sélection d’un modèle. L’application propose plus de 300 modèles classés par styles pour faciliter la prise en main. Après avoir choisi un modèle, l’utilisateur peut le personnaliser en modifiant le style, la typographie, la taille, les couleurs et même le timing d’apparition des différents éléments.

Une fois le design prêt, il est possible d’ajouter des médias comme des autocollants, des gifs, des logos et même des musiques libres de droit. Les stories créées peuvent être partagées directement sur Instagram et Snapchat, enregistrées sur le téléphone ou même envoyées par message.

Mojo offre également une fonctionnalité pour créer des stories plus longues en ajoutant des pages et en les regroupant dans un même dossier. Toutes les créations sont disponibles dans l’onglet « Mes Stories » pour être publiées à tout moment.

Mojo est gratuit à télécharger sur iOS et Android, mais offre également une version Pro qui donne accès à plus de fonctionnalités. Après une période d’essai gratuite de trois jours, l’utilisateur peut s’abonner à un forfait annuel à 39,99€ ou un abonnement mensuel à 9,99€.

Tableau récapitulatif :

Aspect Description Fonction Création de stories Instagram animées et professionnelles Plateformes Instagram, Snapchat Templates Plus de 300 modèles disponibles Personnalisation Style, typographie, taille, couleurs, timing d’apparition des éléments, médias (autocollants, gifs, logo), musiques libres de droit Gestion Création, enregistrement, publication et partage des stories en un seul endroit Avantage spécifique Permet de créer des contenus de haute qualité et créatifs sans compétences graphiques ni l’utilisation de Photoshop Tarifs Gratuit avec une version Pro disponible à 39,99€ par an ou 9,99€ par mois après une période d’essai de trois jours

3. Clay : Une alternative inspirante à Unfold

Clay se présente comme une alternative intéressante à Unfold. Cette application intuitive offre une variété de styles de templates, présentés sous forme de collections, pour créer des Stories statiques ou animées. De plus, elle intègre les banques d’images libres de droits Unsplash et Pexels pour enrichir vos créations. Optez pour Clay et libérez votre créativité avec des Stories originales.

4. Canva : La polyvalence à portée de clic

Canva est l’outil incontournable pour les créateurs de contenus, même pour les novices en création graphique. Sa bibliothèque riche en modèles permet de créer des Stories Instagram intégrant photos et vidéos. La synchronisation entre la version web et mobile facilite votre travail, vous permettant de créer des visuels captivants et de véritables chefs-d’œuvre.

5. InShot : La référence pour des Stories vidéo mémorables

Si vous préférez partager vos récits en vidéo, InShot est votre allié. Cette application intuitive vous offre la possibilité de créer des Stories Instagram au format vidéo, en personnalisant chaque détail selon vos préférences. Modifiez l’arrière-plan, ajoutez du texte, des stickers, appliquez des filtres, et ajustez la vitesse de lecture pour des Stories vidéo mémorables.

En utilisant ces 5 outils créatifs, vous serez en mesure de gérer vos Stories Instagram comme un véritable influenceur. Donnez libre cours à votre imagination et captivez votre audience avec des Stories originales et captivantes qui reflètent votre personnalité unique. Alors, préparez-vous à briller sur Instagram et à attirer l’attention de milliers de followers enthousiastes !