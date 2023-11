Paris 2024: Dupont, la transition audacieuse du rugby à XV au rugby à VII !

L’homme à la tête du XV de France va fusionner avec l’équipe préparatoire pour le tournoi olympique de rugby à VII. Et parallèlement, son engagement avec son club toulousain en Top 14 est en lui aussi assuré.

Le Défi d’Antoine Dupont : Passer du Rugby à XV au Rugby à VII

Le pari est ambitieux : Antoine Dupont, célèbre joueur de rugby à XV, va tenter de faire la transition vers le rugby à VII en vue des Jeux olympiques à Paris en 2024. Ce défi n’est pas sans précédent mais est souvent difficile à relever, comme l’ont démontré d’autres grands joueurs, tels que le Néo-zélandais Sonny Bill Williams et l’Australien Quade Cooper, qui s’y sont essayés sans grands succès. Le rugby à VII diffère significativement du rugby à XV. C’est un sport plus exigeant physiquement, avec moins de joueurs sur le terrain.

Les Particularités du Rugby à VII

Les règles du rugby à VII ne sont pas les mêmes que celles du rugby à XV. Les matchs sont plus courts mais s’enchaînent à un rythme effréné, avec jusqu’à trois matchs par jour selon les compétitions. De plus, le jeu nécessite une approche stratégique différente, axée sur le mouvement et l’utilisation efficiente de l’espace. Les joueurs doivent constamment se trouver en action, que ce soit en attaque ou en défense. Les rugbymen à 15 qui passent au rugby à 7 perdent généralement du poids, ce qui évoque l’intensité physique de cette discipline spécifique.

En Route vers les Jeux Olympiques

Antoine Dupont, meilleur joueur du monde en 2021, intégrera le groupe de préparation pour le tournoi olympique. En plus de ses capacités intrinsèques, il apportera son expérience et son aura à l’équipe de France de rugby à VII. Il aura deux tournois, à Vancouver et à Los Angeles, pour se familiariser avec le rugby à VII et convaincre le personnel d’équipe de le retenir pour les Jeux Olympiques. Toutefois, cette transition ne sera pas sans défis. Il devra s’adapter à un rythme de jeu très différent et sera confronté aux limites physiques d’un sport plus exigeant.

