La Semaine nationale du chien met en avant le rôle bénéfique de cet animal dans la société

La Semaine nationale du chien est une première édition qui se déroule du 2 au 8 octobre dans plusieurs villes de France. L’objectif de cet événement est de souligner le rôle bénéfique du chien dans la société et de sensibiliser les futurs adoptants. Des événements sont organisés dans différents endroits afin de promouvoir la relation homme-animal et de faire de la pédagogie.

Le rapport entre les Français et les chiens est significatif

D’après Jean Viard, le rapport entre les Français et les animaux, et notamment les chiens, revêt une grande importance. Les animaux font partie de notre monde et nous avons des points communs avec eux. Pendant longtemps, les animaux étaient présents en ville, mais ils ont peu à peu disparu de notre quotidien. Actuellement, en France, il y a environ 7,5 millions de chiens et 13 millions de chats, ce qui témoigne de l’attachement des Français envers les animaux domestiques. La présence d’animaux, comme les chiens, dans certains endroits publics tels que les tribunaux, peut être bénéfique car ils apaisent et réduisent le stress.

Les chiens ont un rôle essentiel dans la société et favorisent les relations sociales

D’après une étude de la Centrale Canine réalisée l’an dernier, 84% des Français aiment les chiens et 33% en possèdent au moins un. Les chiens sont de véritables compagnons, notamment pour les 19 millions de Français vivant seuls. Certaines races de chiens sont également utilisées dans des métiers spécifiques tels que la chasse, les pompiers ou la police. Les chiens jouent un rôle de sentinelle à la campagne, avertissant de l’arrivée de visiteurs. De plus, la présence d’animaux, en particulier des chiens, dans les maisons avec jardin est devenue fréquente, créant ainsi un équilibre entre vie urbaine et vie périurbaine.

Le politique doit également s’intéresser à la question des animaux de compagnie

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a récemment mis en place un passeport génétique obligatoire pour les chiens de la ville afin de lutter contre l’abandon des animaux et de sanctionner les maîtres qui ne ramassent pas les déjections de leurs chiens dans les rues. L’abandon d’un chien est un délit passible de 3 ans de prison et d’une amende de 45 000 euros. Il est important de rappeler que l’adoption d’un animal est une responsabilité envers une être vivant et ne peut pas être prise à la légère. Les chiens favorisent le lien social et permettent aux personnes de se parler en créant une relation informelle. Dans nos sociétés, le renforcement des relations humaines est essentiel et tout ce qui peut favoriser cette relation est important.

