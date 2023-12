Les nitrites bannis de l’alimentation des animaux mais toujours présents dans nos assiettes: quels dangers pour les humains?

La décision de l’Union européenne de bannir l’utilisation des nitrites dans les aliments pour animaux, tels que les croquettes et les pâtées, a suscité de vives réactions. En effet, ces conservateurs, largement employés dans la charcuterie, ont été associés à un risque accru de cancer. Cette interdiction a soulevé des questions sur la réglementation en vigueur, car les nitrites demeurent autorisés dans les produits destinés à la consommation humaine. Les consommateurs s’interrogent sur cette disparité de traitement et expriment leur surprise face à une telle incohérence dans les normes alimentaires.

Les chiens et les chats mangent mieux que nous ?

Nos chiens et nos chats sont nourris avec des aliments industriels sans nitrites, contrairement à nous. Les nitrites, ces conservateurs associés à un risque de cancer, sont en effet bannis par l’Europe dans les croquettes et les pâtées pour animaux, mais toujours autorisés dans la charcuterie. Le menu de nos animaux familiers serait-il en passe de devenir plus sain que le nôtre ? Dans la matinée du mardi 19 décembre, certains clients d’un supermarché sont surpris.

De plus en plus de produits sans nitrites

Selon les industriels, les nitrites de sodium permettent de mieux conserver les produits, et de lutter ainsi contre le botulisme ou la listériose. Mais le risque de cancer du côlon lié aux nitrites est avéré, selon le Centre international contre le cancer. Pour certains vétérinaires, c’est parce que les chiens et chats se nourrissent principalement de croquettes que l’absence de nitrites dans leurs aliments est importante. Pour les humains, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a contraint les industriels à réduire le taux de nitrites dans la charcuterie, et de plus en plus de produits sans nitrites ont fait leur apparition.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA