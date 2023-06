Les Chefs péruviens remportent le prix du Meilleur Restaurant du Monde 2023 : cuisine locale et indigène

Mardi, l’Academy 50 Best leur a décerné le prix. Depuis une décennie, Pia Leon et Virgilio Martinez ont créé leur établissement gastronomique Central à Lima, et leurs travaux visant à concevoir des mets exclusivement à partir de produits locaux péruviens ont finalement été reconnus et primés.

Le prix du meilleur restaurant du monde a été décerné le 20 juin dernier à Pia Leon et Virgilio Martinez, les chefs du restaurant Central situé à Lima, au Pérou. Cet événement est exceptionnel car c’est la première fois qu’une table péruvienne est élue numéro 1 par les 1000 experts gastronomiques du prestigieux jury de la 50 Best Academy. Cette victoire met particulièrement en lumière la philosophie culinaire de ce couple de chefs.

Le Pérou à l’honneur

Virgilio Martinez, 45 ans, et Pia Leon, 36 ans, travaillent depuis de nombreuses années à valoriser les ingrédients traditionnels du Pérou et redécouvrir les produits utilisés par les Incas depuis des siècles. Il y a dix ans, lorsqu’ils ont ouvert leur propre restaurant, leur objectif était de créer un menu où chaque plat rendait hommage aux paysages péruviens, des terres amazoniennes aux montagnes des Andes.

Pour créer leur menu, ils ont parcouru l’ensemble du Pérou, un pays deux fois plus grand que la France, aux côtés de botanistes, biologistes et spécialistes des cultures locales. Leur recherche les a conduit à découvrir un nombre incroyable d’ingrédients péruviens traditionnels, bien plus que ce qu’ils espéraient au départ.

Des saveurs uniques

Le menu du Central est très varié et propose des plats à base de courges, baies épicées, racines, algues, fleurs, kiwicha (cousin du quinoa) et différentes variétés de pommes de terre et de patates douces. On y trouve également des langoustines, de nombreux crustacés et du piranha. Pour le dessert, les chefs proposent des créations à base de différents crus de cacao, travaillés de diverses manières.

Leur cuisine est basée sur une véritable philosophie gastronomique, valorisant la curiosité pour les ingrédients locaux et la connexion avec le lieu où l’on se trouve. À une époque où le Pérou surexploite ses terres pour exporter massivement des produits tels que les avocats, les mangues, les myrtilles ou le quinoa en Europe, Pia Leon et Virgilio Martinez invitent chacun de nous à redécouvrir notre propre héritage culinaire et botanique et à réinventer des saveurs en utilisant les produits locaux de qualité qui nous entourent.