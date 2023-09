Le haka, la cérémonie ancestrale qui enflamme les fans de rugby néo-zélandais

Le début des hostilités de la coupe du monde de Rugby est prévu pour le vendredi 8 septembre. Le match d’ouverture sera des plus corsés entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ce sera l’occasion pour les amateurs de rugby de redécouvrir le fameux et impressionnant haka exécuté par l’équipe des All Blacks, célèbre dans le monde entier pour son intensité et son charisme. Une fois de plus, cette danse guerrière Maori donnera la chair de poule aux inconditionnels de ce sport.

Le haka, une tradition culturelle maorie

Le haka est un chant mélodieux associé aux ancêtres maoris, bien avant son aspect guerrier connu des Européens. Avec les yeux révulsés et une attitude impressionnante, le haka est souvent associé aux terrains de rugby de la Nouvelle-Zélande. Cependant, il est présent dans tous les aspects de la culture néo-zélandaise.

Le Ka Mate et le Kapa o Pango

Le haka est souvent associé aux All Blacks, l’équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande. Il existe deux versions de haka, le traditionnel Ka Mate et le plus récent et violent Kapa o Pango. Lors d’une visite en France, les All Blacks ont rendu hommage aux soldats néo-zélandais tombés pendant la Première Guerre mondiale en effectuant un haka au cimetière de Longueval dans la Somme.

Hommage au patrimoine culturel néo-zélandais

Le haka est un symbole fort de la culture néo-zélandaise et un hommage à la puissance, à la fierté et au courage de ses ancêtres maoris. Les All Blacks ont ainsi attribué un rôle important à cette tradition culturelle en l’intégrant dans leur pratique sportive, mais également en la répandant dans tous les aspects de leur culture.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA