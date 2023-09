Festibois Naucelles : une édition qui secoue le Cantal !

Le département se prépare pour un événement très singulier ce week-end : le festival des sculptures à la tronçonneuse. Il s’agit du seul festival du genre dans la région et c’est sur le site enchanteur de la Garenne, à Naucelles, que les artistes compétiteurs ont rendez-vous pour manier leur outil de travail. Les visiteurs seront témoins de la transformation de morceaux de bois brut en œuvres d’art à couper le souffle, grâce au talent exceptionnel et à la créativité des sculpteurs venus de tous horizons. Ce n’est donc pas un événement à manquer pour ceux qui ont soif d’originalité, de belles réalisations et pour ceux qui cherchent à pimenter leur weekend avec un événement culturel hors normes.

Né d’une passion pour la sculpture sur bois

Festibois est un festival de sculptures à la tronçonneuse créé il y a 5 ans par Bernard Crueghe, qui se déroule chaque deuxième week-end de septembre à Naucelles. Ce projet a commencé avec deux sculpteurs, puis après une première édition avec 5 sculpteurs, l’événement a attiré de plus en plus de public et accueille désormais chaque année des artistes de toute la France et d’Europe. Les sculpteurs travaillent en direct sur du bois local fourni par la commune, provenant d’arbres condamnés et recyclés à chaque fois.

Festibois fédère une trentaine de bénévoles

Festibois est soutenu par des partenaires et sponsors tels que le centre social de la vallée de l’Authre, Couleurs et pinceaux, la grange de Gepetto, le CFPPA du lycée Pompidou, la ville d’Aurillac, la CABA, la carrière Vergne et Jardin Conseil pour l’appui technique. Une trentaine de bénévoles travaillent pour l’organisation de l’événement. Cette année, 7 artistes, dont 2 femmes, participent au festival. Environ 3000 personnes sont attendues pour participer aux activités familiales et originales proposées.

Un parcours balisé et une application de guidage

Le président de Festibois, Bernard Crueghe, veut que cet événement profite au plus grand nombre. Les œuvres créées pendant le festival sont réparties dans le village pour créer un parcours « sculptural » de randonnée balisé par les sculptures. Ce projet sera en partenariat avec l’office du tourisme du Pays d’Aurillac qui fournira une application de guidage. Le festival se déroule du 8 au 9 septembre 2023, sur le site de la Garenne à Naucelles.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA