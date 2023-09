Des prisonniers se produisent sur la scène du Châtelet pour se réinsérer dans la société.

Le vendredi 8 septembre, le théâtre du Châtelet à Paris a levé le rideau sur une représentation atypique. Après des mois de préparations minutieuses, Olivier Fredj, un metteur en scène audacieux, a décidé de collaborer avec des prisonniers du centre pénitentiaire de Meaux (Seine-et-Marne). Ensemble, ils ont créé un spectacle unique en son genre, résultat d’un travail acharné et de la passion pour l’art théâtral. Les répétitions ont été une expérience particulière, aussi bien pour les détenus que pour les membres de l’équipe artistique. Néanmoins, cela n’a pas empêché le groupe de se surpasser pour offrir une performance incroyablement touchante et impressionnante sur la scène. Ce projet témoigne de la créativité et de la diversité des possibilités offertes par l’art, surtout lorsqu’il s’agit de redonner leur place dans la société à ceux qui ont perdu leur liberté.

Des détenus jouent sur la scène du Théâtre du Châtelet

Des détenus du centre pénitentiaire de Meaux ont eu l’opportunité de se produire sur la célèbre scène du Théâtre du Châtelet à Paris. Ce projet de réinsertion par le théâtre vise à préparer leur sortie de prison en développant des compétences artistiques. Pendant plusieurs mois, les détenus ont travaillé en collaboration avec des comédiens et des musiciens pour écrire et apprendre des textes, mais aussi réaliser des cascades. Sous le regard vigilant des gardiens, les répétitions ont été organisées grâce à de nombreux contrôles de sécurité.

Un projet exigeant mais nécessaire pour la réinsertion

Les détenus, enfermés jusqu’à 22 heures par jour, ont dû faire preuve de rigueur et de discipline pour mener à bien ce projet. Le metteur en scène, Olivier Fredj, a veillé à ce que les détenus ne soient pas traités avec indulgence et les a recadrés comme ses acteurs. Le spectacle, intitulé « Flouz », n’a pas pour but de susciter la pitié du public, mais de souligner la dette que les détenus ont envers la société et leur obligation de la payer. Ce projet permet également aux détenus de rencontrer des recruteurs lors de la représentation, comme un directeur d’hôtel.

Une préparation minutieuse pour une première réussie

Les détenus ont dû s’organiser pour pouvoir participer à la représentation : ils ont obtenu une permission exceptionnelle avec un gardien devant leur loge pour répéter leurs textes jusqu’au dernier moment avant la première. Le spectacle a été un succès, avec des recruteurs présents dans le public pour rencontrer les détenus après la représentation. Ce projet de réinsertion par le théâtre montre qu’il est possible de donner une chance à des personnes en situation difficile de se réinsérer dans la société en développant des compétences artistiques et en apprenant la rigueur et la discipline nécessaires pour réussir.

