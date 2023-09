Hoteliers : 10 équipements professionnels indispensables pour un ménage rapide et efficace dans vos chambres

Dans l’hôtellerie, la propreté et la qualité du ménage sont des éléments clés pour satisfaire les clients et garantir leur confort. Les équipes de nettoyage ont besoin d’équipements professionnels adaptés pour répondre aux exigences de cette activité. Dans cet article, vous découvrirez 10 équipements essentiels pour accélérer le ménage de vos chambres d’hôtel.

Chariot de ménage

Pour optimiser le temps de travail et faciliter le transport du matériel nécessaire au nettoyage, le chariot de ménage est un équipement indispensable. Grâce à ses compartiments de rangement et ses supports pour vos produits d’entretien, il permet à vos collaborateurs de tout avoir sous la main pour un nettoyage rapide et efficace.

Rolls de manutention et chariot de transport du linge

La gestion et le transport du linge de lit représentent une charge de travail importante dans l’hôtellerie. Afin d’optimiser les déplacements de votre personnel, pensez au roll de manutention et au chariot de transport du linge. Ces équipements offrent une meilleure traction, et donc plus de praticité et moins de fatigue pour vos employés.

Dans les chariots « rolls » à linge, on peut trouver plusieurs modèles avec ou sans portes battantes,à plusieurs étages, avec ou sans housse cristaline

pour acheter au meilleur prix en france un roll à linge pour hôtel, https://www.rollsrapides.com/ est le plus gros acteur sur ce marché, il propose aussi des chariots spécialisés, du rayonnage et des navettes et bennes en tous genres.

Aspirateur eau et poussière

Un aspirateur-tabouret est indispensable pour assurer la propreté des sols, quel que soit leur matériau. L’aspirateur eau et poussière, avec sa double fonction, vous permet à la fois d’aspirer les poussières et les débris sur les sols secs et de nettoyer les sols humides, tels que les salles de bains.

Monobrosse de nettoyage multimatière

Pour un nettoyage efficace des sols, optez pour une monobrosse de nettoyage multimatière. Cet équipement professionnel est capable d’adapter son action en fonction du type de sol : moquette, parquet, carrelage ou encore béton. Vos sols seront toujours impeccables, quelle que soit leur texture.

Liste de contrôle d’entretien

Afin de ne rien oublier lors de l’entretien des chambres, munissez vos équipes d’une liste de contrôle d’entretien. Ce document leur permettra de suivre un protocole précis et rigoureux pour que chaque étape du ménage soit réalisée dans les meilleures conditions et garantir ainsi un résultat impeccable.

Marche pied pliable

Les nombreux objets situés en hauteur nécessitent également un entretien régulier. Pour faciliter l’accès et le travail de votre personnel, équipez-vous d’un marche-pied pliable. Pratique et peu encombrant, cet outil leur permettra d’atteindre facilement les endroits les plus élevés et de mettre les clients hors de portée. C’est très utile pour se tenir droit.

Chariots minibars

Les chariots minibars facilitent non seulement la distribution des produits aux clients, mais accélèrent également le processus de réapprovisionnement et de maintenance des chambres. Optez pour un chariot minibar offrant la possibilité de disposer les aliments et boissons de manière organisée tout en étant facilement transportable.

Distributeurs de savons et gels douche faciles à remplir

Pour un gain de temps lors du remplacement des produits d’hygiène dans les salles de bains, choisissez des distributeurs de savons et gels douche faciles à remplir. Ces distributeurs sont conçus pour être rapidement approvisionnés, évitant ainsi d’avoir à dévisser chaque flacon pour procéder au remplissage.

Nettoyeur de vitres Karcher

Un nettoyage efficace des vitres est primordial pour assurer la propreté et l’esthétique des chambres d’hôtel. Investissez dans un nettoyeur de vitres Karcher qui vous garantit un résultat sans traces ni résidus. De plus, cet équipement permet de réaliser un nettoyage rapide, optimisant encore davantage le temps de votre personnel.

L’investissement dans des équipements professionnels adaptés vous permettra non seulement d’accélérer le ménage de vos chambres d’hôtel, mais également d’assurer un résultat à la hauteur des attentes de votre clientèle. Il est primordial de prendre soin de cet aspect pour garantir le confort et la satisfaction de vos clients.