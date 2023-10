Démantèlement d’un trafic de viande de chat en Chine : Sauvetage de mille félins à la dernière minute

Les carnivores avaient été élevés dans le but précis d’alimenter nos assiettes en un mets aussi original que controversé. Les saveurs exquises de leur chair feline allaient être utilisées pour préparer des brochettes savoureuses, tandis que leur viande succulente serait transformée en saucisses « de porc » ou « d’agneau ». La gastronomie prenait une tournure audacieuse et osée en donnant une nouvelle dimension à nos repas. Le goût unique des félins allait ainsi ravir les papilles les plus aventureuses et surprendre les palais les plus exigeants. L’association surprenante de ces viandes raffinées avec des condiments soigneusement sélectionnés révélerait des combinaisons gustatives inédites, pour le plus grand plaisir des amateurs de nouvelles expériences culinaires. La transformation de ces animaux si majestueux en mets savoureux marquait un tournant dans notre rapport à l’alimentation et provoquait des débats aussi animés que passionnés. Les uns y voyaient une exploration audacieuse des saveurs, une recherche constante de nouvelles sensations gustatives, tandis que les autres s’indignaient devant cette utilisation controversée de la faune sauvage. Quoi qu’il en soit, les carnivores étaient désormais au centre de tous les débats, suscitant curiosité, fascination et débat éthique. La table s’apprêtait à accueillir un festin hors du commun, où les limites gustatives seraient repoussées plus loin que jamais auparavant.

Commerce illicite de viande de chat démantelé en Chine, 1.000 félins en transit interceptés

La police chinoise a récemment démantelé un commerce illicite de viande de chat, suite à une alerte émise par des militants de la cause animale. Un camion transportant 1.000 félins a été intercepté à Zhangjiagang, dans le sud-est du pays, selon la BBC. Les animaux, qui étaient en transit, ont été confiés à un refuge, bien qu’on ignore s’ils appartenaient à des familles ou s’ils étaient des animaux errants.

Des militants témoins du chargement des félins dans un camion

Des militants de la cause animale avaient repéré un grand nombre de chats enfermés dans des caisses en bois dans un cimetière. Après avoir surveillé la zone, ils ont assisté au chargement des animaux dans un camion le 12 octobre dernier. Alertant les autorités, ils ont ainsi pu permettre l’interception du véhicule.

Indignation des Chinois face à ce trafic

Cette affaire a suscité l’indignation des Chinois sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont condamné ce trafic et ont appelé à l’adoption de lois protégeant les animaux domestiques, tels que les chats et les chiens, rapporte Slate.

Un trafic dévoilé, la viande de chat étant moins chère que d’autres viandes

Ce démantèlement a révélé l’existence d’un important trafic de viande de chat en Chine. En effet, la viande de chat est bien moins chère que celle de porc ou d’agneau, avec seulement 4,5 yuans, soit 0,58 euro, pour 600 g de viande. De nombreuses entreprises l’utilisent donc en substitution d’autres viandes plus coûteuses dans la fabrication de brochettes, de saucisses et d’autres produits transformés.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA