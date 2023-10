Découvrez pourquoi un avenir resplendissant attend le XV de France après leur défaite en Coupe du Monde de Rugby!

L’échec des Bleus en quarts de finale de la Coupe du Monde sonne le glas de leur parcours, mais n’annonce pas pour autant la fin d’une ère. Ils disposent d’un délai de trois mois et demi pour se ressaisir et se préparer en vue du prochain Tournoi des six nations.

Un échec cuisant en Coupe du monde de rugby

Durant les jours ou parfois les semaines qui suivent une défaite, une sensation d’amertume persiste chez les joueurs. Pour certains comme l’ancien sélectionneur Pierre Berbizier, cette amertume dure toute une vie. C’est précisément ce que les joueurs du XV de France vivent après leur élimination prématurée en Coupe du monde. Ils se voyaient déjà décrocher le titre mondial, mais leur défaite contre les Springboks de l’Afrique du Sud, perdant par un seul point (28-29 le 15 octobre), les a privés de réaliser leur rêve.

Prenant l’exemple des joueurs François Cros et Dimitri Yachlili, qui ont vécu cette déception, il est clair que l’échec restera longtemps dans leur esprit. Mais comme dans la vie et le rugby, il faut toujours avancer, alors nous pouvons faire confiance à ces Bleus pour se remobiliser. Après tout, le Tournoi des Six Nations ne tardera pas, offrant une possibilité de rebond aux joueurs.

En effet, 110 jours après leur défaite contre les Sud-africains, la France entamera sa campagne dans le Tournoi par un match contre l’Irlande, l’autre équipe sévèrement touchée en quarts de finale. L’objectif sera certes d’avancer, mais aussi d’éviter une répétition des erreurs commises lors des dernières Coupes du monde.

Un renouveau nécessaire pour l’équipe de France

Après cet échec, il est nécessaire pour l’équipe de France de tourner une nouvelle page. Même si Fabien Galthié en reste le principal architecte, son staff connaîtra des ajustements. Il est prévu le départ des entraîneurs Laurent Labit et Karim Ghezal, ainsi que du préparateur physique Thibault Giroud. Ils seront remplacés respectivement par Patrick Arlettaz, Laurent Sempéré et Nicolas Jeanjean.

Sur le terrain, les modifications devront être plus subtiles. Certes quelques joueurs, comme Uini Atonio et Romain Taofifenua, prendront leur retraite, mais la majorité de l’effectif sera toujours là. La principale question sera de savoir comment améliorer les points faibles de l’équipe qui ont été révélés lors du Mondial. Il faudra revoir notamment la réception des jeux au pied haut, la gestion des soutiens offensifs sur les rucks ou encore le contrôle des émotions en fin de match.

Un potentiel intact pour les prochaines échéances

Malgré cette déception, de nombreux jeunes joueurs talentueux auront l’occasion de démontrer leur potentiel. Parmi eux, on peut citer Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Damian Penaud. Tous ces joueurs n’auront pas encore atteint la trentaine d’ici la prochaine Coupe du monde en 2027 et seront donc dans la force de l’âge.

Ainsi, tout comme la précédente génération a révélé des « ovnis » comme Thibaud Flament, Melvyn Jaminet et Louis Bielle-Biarrey, on peut s’attendre à ce que de nouveaux talents émergent. En somme, malgré un échec cuisant lors de ce Mondial, l’avenir s’annonce prometteur pour le rugby français.

