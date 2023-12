Découvrez les tarifs des animaux de compagnie: chiens, chats, poissons…

A l’heure actuelle, la population des animaux de compagnie en France s’élève à 80 millions. Bien qu’ils apportent de l’amour, de la joie et du réconfort, il est indéniable que les coûts liés à leur bien-être et à leur entretien sont en constante augmentation.

Les dépenses liées aux animaux de compagnie en hausse

La France compte 80 millions d’animaux de compagnie, dont 14 millions de chats, 8 millions de chiens et 32 millions de poissons. La pandémie de Covid-19 a renforcé le lien entre les ménages et leurs animaux, boostant les ventes dans le secteur des produits pour animaux domestiques, qui pèse 6 milliards d’euros. L’alimentation représente le premier poste de dépenses, avec une tendance à l’achat de nourriture bio, coûtant en moyenne plus de 550 euros par an.

Choix et dépenses

Face à l’augmentation des prix de la nourriture, les ménages ont légèrement ralenti leurs achats d’accessoires pour animaux. En ce qui concerne la santé, les soins vétérinaires et médicamenteux coûtent environ 1 000 euros par an. Environ 10% des propriétaires ont opté pour une assurance santé pour leurs animaux, avec un coût moyen mensuel entre 20 et 25 euros, couvrant les accidents et les maladies. En ce qui concerne le choix entre un chien et un chat, le chat coûte moins cher qu’un chien à l’âge adulte, mais plus cher lorsqu’il est tout petit.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA