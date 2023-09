Découvrez les nouvelles « maisons de retraite » pour animaux de compagnie qui débarquent au Japon !

Au pays du soleil levant, une multitude de Nippons partagent leur quotidien avec leur fidèle compagnon à quatre pattes ou leur affectueux ami félin. Un lien profond et indéfectible unit ces millions de Japonais à leur animal de compagnie, une relation si intense qu’elle dépasse souvent les frontières de l’amitié pour devenir une véritable relation familiale. Toutefois, nombreux sont ceux qui se trouvent confrontés à une situation délicate : que se passe-t-il lorsque leur existence terrestre s’éteint ou qu’ils se retrouvent dans l’incapacité d’offrir le moindre soin à leur cher animal ? Devoir laisser derrière soi son fidèle compagnon, sans savoir dans quelles mains il atterrira, est une source d’angoisse incommensurable pour ces êtres sensibles et attentionnés. Fort heureusement, face à cette problématique, des initiatives pleines d’empathie voient le jour, donnant ainsi naissance à un service singulier et précieux : les maisons de retraite pour animaux de compagnie. Associant leurs forces et leur douceur, de nombreuses associations et entreprises se sont mobilisées pour apaiser les craintes de ces propriétaires attentionnés et offrir à leurs compagnons à poils une seconde chance, un havre de paix en somme. Une charmante alternative qui permet à ces petits êtres, qui ont tant donné d’amour et de réconfort, de poursuivre leur existence dans un cadre sécurisé et pleinement adapté à leurs besoins.

Une envolée du nombre d’animaux de compagnie au Japon

Au Japon, le nombre de chiens et de chats dans les foyers a connu une augmentation significative, phénomène qui s’est également répandu dans le monde entier pendant la pandémie de Covid-19. Avec l’ennui des périodes de confinement, de nombreuses personnes ont décidé d’adopter des animaux de compagnie pour se divertir. En 2020, l’association des fabricants de nourriture pour animaux a recensé une hausse de 60 000 chats et chiens, portant le nombre total d’animaux de compagnie à plus de 20 millions dans le pays. Cette augmentation s’explique également par le fait que de nombreuses personnes vivent seules, sans enfant ni conjoint, et ressentent le besoin d’être rassurées sur le sort futur de leurs animaux domestiques.

Des maisons de retraite pour animaux

Face à cette préoccupation, plusieurs sociétés et ONG au Japon proposent désormais des maisons de retraite pour chiens et chats. Ces structures permettent de prendre en charge les animaux en cas d’accident de la vie, tels que l’hospitalisation, la démence ou les maladies graves. L’idée est de prévoir à l’avance la prise en charge de l’animal, afin de garantir son bien-être et sa sécurité. Certaines associations se proposent même de trouver un nouveau foyer parmi les membres des abonnés au service, et de partager une partie des frais payés avec le nouveau propriétaire pour l’aider à financer la prise en charge d’un nouvel animal.

Un coût à prévoir

Ces maisons de retraite pour animaux fonctionnent sur un modèle financier particulier. Les propriétaires doivent d’abord payer un droit d’adhésion, puis verser un abonnement mensuel pour maintenir la prise en charge de leur animal. De plus, une somme d’argent est également prévue pour compléter le financement sur le long terme. Les sociétés qui proposent ce service expliquent que ces montants sont nécessaires pour garantir une qualité de vie optimale aux animaux, en évitant qu’ils se retrouvent dans des chenils. Elles mettent également en avant la possibilité de trouver un nouveau propriétaire parmi les abonnés du service, favorisant ainsi une transition douce pour l’animal.

source originale : www.francetvinfo.fr

