Découvrez le lien unique entre les chiens et les hommes, expliqué scientifiquement

La relation entre les hommes et les chiens est une symbiose riche en avantages pour les deux parties. Cette connexion ancestrale s’est tissée au fil des siècles, forgeant un lien unique basé sur la confiance, la protection et la compagnie. Les hommes ont domestiqué les chiens pour les aider dans leurs activités de chasse et de protection, tandis que les canidés ont trouvé auprès de l’homme nourriture, chaleur et sécurité. Aujourd’hui, cette relation continue d’évoluer, offrant aux hommes des compagnons fidèles et protecteurs, et aux chiens une vie de confort et d’affection.

Comment les chiens renforcent nos liens ?

Les chiens sont de véritables atouts pour renforcer les liens affectifs et la confiance mutuelle. Des interactions positives avec nos amis canins stimulent la production d’ocytocine, une hormone qui encourage la formation de liens et qui favorise un sentiment de confiance et de bien-être. Même chez les chiens, le taux d’ocytocine augmente lors d’interactions avec les humains, contrairement aux loups captifs qui ne montrent pas la même réaction hormonale. Ainsi, les chiens domestiques semblent être les seuls animaux à ressentir cette hausse hormonale lors de leurs interactions avec les hommes.

Le secret de la reconnaissance des émotions chez les chiens

Les chercheurs ont découvert que les chiens sont capables de reconnaître nos émotions à travers des expressions humaines positives ou négatives associées à des enregistrements de voix liés à différentes émotions. Ce qui indique que les chiens développent des représentations mentales abstraites des émotions humaines et non simples réactions acquises. De plus, le bâillement communicatif chez les chiens renforce également leur capacité à exprimer de l’empathie envers les humains.

Interprétation des émotions des chiens

Il est courant d’attribuer des émotions aux animaux de compagnie, notamment aux chiens. Des études ont démontré que les chiens ont une capacité plus élevée à exprimer des émotions faciales lorsqu’ils sont observés par les humains, montrant ainsi une forme d’adaptation à notre expression de l’empathie et de la réactivité à leurs expressions faciales. En effet, les chiens capables de faire des yeux doux ont plus de chances d’être adoptés, étant donné que cette expression suscite une réaction positive innée chez les humains.

