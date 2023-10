Dan Carter, ex All Black, voit un privilège dans une Coupe du Monde à domicile, pas de pression!

L’ex-rugbyman des All Blacks est de passage en France, à l’occasion de la Coupe du Monde. C’est un territoire qu’il n’est pas étranger, ayant d’abord fait ses armes à Perpignan avant de se démarquer au Racing 92.

Légende du Rugby Partage son Expérience de Retraite Sportive

Dan Carter, double champion du monde, ayant été trois fois élu meilleur joueur du globe et reconnu pour son rôle considérable dans le rugby néo-zélandais et international, était de retour en France pour la Coupe du monde. Il a aussi présenté son nouveau livre, L’art de vaincre, paru en août aux éditions Marabout. Dans son ouvrage, Carter partage les leçons tirées d’une carrière riche et globale, en vue d’apporter de la valeur à la vie quotidienne des lecteurs.

Au sujet de sa retraite annoncée, Carter affirme préférer voir cela d’un point de vue inspirant. Il estime que la retraite est tout simplement le début d’un nouveau chapitre et une opportunité de puiser dans l’expérience accumulée durant sa carrière en tant que joueur professionnel pour aller de l’avant.

Son Nouveau Livre et les Enseignements D’une Carrière Illustre

Expliquant pourquoi il a décidé d’écrire un livre, Dan Carter a admis qu’il se sentait un peu perdu après la fin de sa carrière en tant que joueur de rugby. L’écriture de ce livre a été pour lui une manière de retrouver un sens et d’aborder le prochain chapitre de sa vie. Il souhaite partager ses réflexions sur la victoire, le leadership et ses expériences avec le public.

Quand on lui demande quelle est la leçon la plus importante de sa carrière, Carter souligne l’importance de la résilience. Il affirme que ce qui a vraiment façonné sa personnalité, ce sont les moments difficiles, les blessures, les échecs et les déceptions auxquelles il a fait face tout au long de sa carrière.

Partager et Inspirer la Nouvelle Génération

Dan Carter avoue être très fier d’être en mesure d’aider les jeunes joueurs, qu’ils soient déjà dans le milieu professionnel ou encore enfants. Il est par ailleurs satisfait de l’opportunité de partager ce qu’il a appris tout au long de sa carrière avec eux.

En parlant de son expérience de jouer la Coupe du monde à domicile, Carter avoue que c’est un sentiment de privilège. Il invite les joueurs à changer leur état d’esprit vis-à-vis de la pression et à la voir comme une chance inouïe de jouer dans leur pays, devant leurs amis et leur famille.

En parlant de son séjour en France, Carter confie que cela l’a rendu plus ouvert aux autres cultures et lui a appris à être patient. Il est reconnaissant pour le temps qu’il a passé en France et pour toutes les expériences d’apprentissage qu’il a eues durant son séjour.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA