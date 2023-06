Coquelicot en cuisine : Découvrez le goût étonnant de cette fleur tendance !

Peu connu pour ses qualités culinaires, le coquelicot est néanmoins une fleur entièrement consommable. De ses pétales jusqu’à ses graines, tout peut être dégusté, à l’exception de sa tige.

C’est un festin en plein air. Armées de paniers, des apprenties cuisinières viennent récolter leur repas, et un ingrédient en particulier : le coquelicot. Depuis quatre ans, Nathalie Deshayes, ancienne restauratrice reconvertie, sillonne les champs et les chemins de coquelicots. Sa région de la Loire n’en manque pas. Un cadre idéal pour partager sa passion pour les plantes et fleurs sauvages, plus précisément celles qui sont comestibles.

Un repas délicieusement original

Dans le coquelicot, tout est dégustable à l’exception de la tige. « On fait des salades avec les feuilles de coquelicots. C’est très bon car cela a un goût doux », indique Nathalie. Les tout jeunes boutons sont également récoltés. Pour agrémenter le plat, on peut ajouter un peu d’oseille des prés, de laitues sauvages, quelques orties et autres fleurs des champs. Les paniers se remplissent de couleurs et de saveurs.

Puis, direction la cuisine pour préparer des boutons de coquelicot au vinaigre.