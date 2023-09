Agents immobiliers vendent appartement le plus cher de Lyon en 3 semaines. Découvrez leur stratégie !

Après une longue attente, l’appartement situé au sommet de la tour Ycone de Jean Nouvel, considéré comme étant le plus cher de Lyon, a trouvé un nouvel acquéreur. En effet, cela faisait un an et demi que la vente était en cours. Cependant, il a été remarqué que le prix de cette prestigieuse habitation a été réduit, ce qui aurait encouragé l’acheteur potentiel à finaliser la transaction. Cette situation pourrait s’expliquer par la difficulté de trouver des acheteurs disposant des moyens financiers nécessaires pour s’offrir un tel appartement. Malgré cela, il faut noter que la qualité du lieu ne s’est pas dégradée pour autant et que sa localisation exceptionnelle en fait toujours un bien unique et attractif.

Un appartement de luxe enfin vendu après 1,5 an sur le marché

L’appartement sur le toit de la tour Ycone signée Jean Nouvel à Confluence, Lyon, a été vendu à un Lyonnais à la tête d’une start-up, selon l’agent immobilier Christophe Rigal de Coldwell Banker Heritage Realty. Le bien immobilier de luxe, réputé comme le plus cher de Lyon, a été mis en vente pendant 1 an et demi avant de trouver enfin un acquéreur.

Le prix revu à la baisse

Le prix initial était de 3,45 millions d’euros, ce qui a fait pourtant sensation lors de sa mise en vente. Cependant, le prix a été revu largement à la baisse jusqu’à 2,65 millions d’euros et a fini par être vendu en seulement trois semaines par les agents immobiliers. Le nouveau propriétaire a signé le compromis de vente en juillet 2023.

Un appartement en rooftop avec vue panoramique sur Lyon

L’appartement mesure 216 m² et est situé au 14ᵉ étage de la Tour Ycone avec une vue panoramique sur Lyon. Il dispose d’une terrasse de 330 m² avec une piscine chauffée (2,5×10 m). Le bien immobilier tout luxe dépasse juste les 2,5 millions d’euros, ce qui est plutôt raisonnable pour un appartement de ce genre.

