Yvelines : Travaux infernaux sur l’A13 pendant 90 jours !

Le 11 septembre 2023 marquera le début des travaux de rénovation de la section de l’autoroute A13 qui relie l’échangeur d’Épône et le péage de Buchelay, situés dans les Yvelines. Ce vaste chantier, qui devrait s’étendre sur plusieurs mois, aura pour objectif de moderniser cette portion de la route afin d’assurer une meilleure sécurité pour les utilisateurs. Toutefois, il est important de noter que cette importante opération de travaux occasionnera des désagréments pour les automobilistes, puisque certaines bretelles d’accès devront être fermées ponctuellement. Nul doute que ces perturbations seront rapidement oubliées lorsque la nouvelle autoroute A13 sera enfin inaugurée, offrant un trajet plus fluide et plus agréable pour les usagers de la route.

Des travaux d’envergure sur l’A13

La Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) annonce le début de travaux importants sur l’autoroute A13, dans les Yvelines, qui débuteront le 11 septembre 2023 et dureront trois mois environ. Ces travaux mobiliseront environ 70 à 100 personnes pendant la durée du chantier. Il s’agira de rénover entièrement une section de 4 km de l’autoroute, allant de l’échangeur d’Épône (n°10) à la barrière de péage de Buchelay, direction Paris-Normandie (vers Rouen). L’objectif de cette rénovation est d’assurer le confort et la sécurité des clients de l’autoroute.

Fermeture nocturne de certaines bretelles

La SAPN indique que les travaux nécessiteront la fermeture ponctuelle des bretelles des échangeurs de Mantes Est (n° 11), Mantes Sud (n° 12) et Mantes Ouest (n° 13). Ces travaux seront réalisés de nuit, entre 22 h et 5 h du matin, sous basculement de chaussées et fermeture de l’autoroute lors de certaines phases, afin de minimiser la gêne pour les usagers. Des déviations seront mises en place pour guider les conducteurs. La circulation sera possible en journée sur 1 km de chaussée rabotée, avec une vitesse limitée à 70 km/h et le dépassement interdit.

Une application pour informer en temps réel

La Sanef mettra en place un dispositif d’information pour accompagner les usagers du réseau et leur fournir les informations nécessaires pour bien préparer leur trajet durant toute la durée du chantier. L’application Sanef & Vous sur Android et iOS permettra aux automobilistes de recevoir des informations sur les fermetures de bretelles à venir.

Un chantier à 6 M€

Le coût total de l’opération est estimé à 6 millions d’euros (hors taxes). Ces travaux consistent à raboter la chaussée entre 4 et 14 cm de profondeur avant d’appliquer une nouvelle couche de roulement sur les trois voies de circulation. Le nouvel enrobé permettra de réduire les projections d’eau sur les pare-brises en cas de pluie, d’améliorer la sécurité et la visibilité des conducteurs, tout en réduisant le risque d’aquaplaning et en favorisant une meilleure adhérence.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA