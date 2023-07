Arrivée des athlètes à Montluçon

Après un long voyage de plus de 24 heures, cinq jeunes athlètes de Wallis et Futuna et leur encadrement sont arrivés à Montluçon. Ils ont choisi cette ville comme camp de base pour se préparer aux championnats de France cadets et juniors d’athlétisme qui auront lieu à Châteauroux ce week-end. Ces jeunes âgés de 15 à 19 ans vont concourir aux lancers du javelot ou du poids au stade Saint-Jean.

Une aventure inoubliable pour ces jeunes sportifs

Cette compétition est une véritable aventure pour ces jeunes venus de très loin pour représenter leurs îles. À plus de 16 000 kilomètres de chez eux, ils affinent leur préparation dans un environnement totalement différent. Cette expérience sera sans aucun doute marquante pour ces jeunes talents.

Fête nationale du 14 juillet à Wallis et Futuna

Alors que la France célèbre le 14 juillet, jour révolutionnaire qui entraîna la chute de la monarchie et l’avènement de la République, le seul coin de terre de France qui compte encore trois rois va célébrer cette date. En effet, à Wallis et Futuna, il n’y a jamais eu de conflit entre les autorités traditionnelles et les valeurs républicaines françaises. La coexistence pacifique entre ces deux systèmes est un atout pour les habitants qui sont fiers de leur double identité.

Les festivités du 14 juillet à Wallis et Futuna

Le comité des fêtes de Wallis a préparé plusieurs activités pour célébrer la fête nationale française. Parmi elles, on retrouve :

Des défilés militaires et populaires

Des compétitions sportives pour petits et grands

Des animations culturelles mettant en avant la richesse des traditions locales

Des bals populaires pour terminer la journée en beauté

Préparation aux championnats de France d’athlétisme

Dès leur arrivée à Montluçon, les jeunes athlètes de Wallis et Futuna ont commencé leur préparation pour les championnats de France d’athlétisme Cadets-Juniors. Une séance de décrassage leur a été proposée au stade Saint-Jean afin de récupérer rapidement du long voyage et être prêts pour les compétitions à venir.

Objectifs et ambitions des jeunes sportifs

Ces jeunes talents ont travaillé dur pour se qualifier pour ces championnats de France d’athlétisme et espèrent bien décrocher quelques médailles. Leurs objectifs sont multiples :

Représenter fièrement leurs îles et montrer l’étendue de leur talent

Améliorer leurs performances personnelles

Se faire remarquer par les entraîneurs et les clubs français pour pourquoi pas, intégrer un club en métropole

Soutien des familles et de la communauté

Même si leurs proches ne sont pas physiquement présents à leurs côtés, les jeunes athlètes de Wallis et Futuna savent qu’ils peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs familles et de toute la communauté. De nombreux messages d’encouragement leur ont été envoyés via les réseaux sociaux, témoignant de l’engouement que suscite cette compétition dans ces îles lointaines.

L’espoir d’un avenir sportif prometteur

Quels que soient les résultats obtenus lors de ces championnats de France d’athlétisme, ces jeunes sportifs auront vécu une expérience unique qui marquera sans aucun doute leur parcours. Avec talent, détermination et soutien, ils pourront continuer à progresser et pourquoi pas, représenter un jour Wallis et Futuna sur la scène internationale du sport.