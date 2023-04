Voile: Yannick Bestaven, vainqueur Vendée Globe 2020, blessé pendant entraînement vélo au Portugal

Le navigateur français effectuait un entraînement au Portugal lorsqu’il est « tombé brusquement » à vélo, d’après le communiqué de son équipe.

Il s’agit d’un véritable revers. Après être tombé de son vélo lors d’une séance d’entraînement sportif au Portugal, le navigateur Yannick Bestaven souffre d’une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées, a déclaré son équipe Maître CoQ jeudi 13 avril. Sa période de rétablissement entraîne son retrait de la course Guyader Bermudes 1000, qu’il préparait et pour laquelle il sera remplacé par Jean-Marie Dauris. Ses blessures vont « éloigner Yannick des pontons pendant quelques semaines », précise le communiqué.

L’incident, survenu vendredi dernier « en fin de journée », s’est produit en descente, selon le compte-rendu de son équipe : « Yannick faisait du vélo dans une descente lorsqu’en voulant prendre un virage, sa roue arrière a glissé alors qu’il freinait ».

La Transat Jacques Vabre en point de mire

« Rapatrié en Charente-Maritime et pris en charge par l’équipe médicale du stade rochelais », Yannick Bestaven précise dans le communiqué : « La clavicule est nettement fracturée mais ne nécessite pas de chirurgie. Plusieurs côtes sont gravement endommagées. Il n’est clairement pas envisageable de participer à une compétition dans 3 semaines. » Malgré la déception, le navigateur charentais se concentre déjà sur ses prochains objectifs : « Il va falloir être patient pour revenir plus fort et prêt pour le programme prévu : la Fastnet Race, le défi Azimut et bien sûr la Transat Jacques Vabre. » Cette dernière course débutera le 29 octobre au Havre.