Visitez les coulisses de France 3 Occitanie à Montpellier et Perpignan lors des Journées du Patrimoine le 16 septembre. Inscrivez-vous !

La commémoration des 40èmes Journées Européennes du Patrimoine est prévue les 15, 16 et 17 septembre à venir. Cet événement est une opportunité exceptionnelle de découvrir des trésors insoupçonnés de notre patrimoine culturel. Ainsi, samedi 16 septembre, les équipes de La Pause Info Occitanie à Montpellier et Perpignan ont le plaisir de vous offrir une visite exclusive dans leurs studios. Vous aurez ainsi l’occasion de plonger dans l’univers hors-du-commun de la télé régionale. La visite sera guidée par des professionnels compétents et enthousiastes qui vous feront découvrir les coulisses de l’émission d’information. Ce sera donc une expérience incroyablement immersive que vous n’êtes pas prêt.e.s d’oublier de sitôt.

Les Journées Européennes du Patrimoine

Les 40èmes Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 15, 16 et 17 septembre prochains. Ces journées ont pour but de mettre à l’honneur les édifices et autres lieux qui ne sont souvent qu’exceptionnellement ouverts au public et proposent de nombreuses activités pour découvrir notre patrimoine.

Visite guidée des studios de La Pause Info Occitanie

Les antennes de La Pause Info Occitanie à Montpellier et Perpignan ouvriront leurs portes au grand public le samedi 16 septembre. Des visites guidées des studios seront proposées. Les équipes de La Pause Info Occitanie feront découvrir aux visiteurs les coulisses de la création de leurs grands rendez-vous d’information. À Montpellier la visite comprendra la réalisation des reportages en passant par le montage, le mixage et la présentation du journal en studio. À Perpignan, la visite conduira les visiteurs dans la salle de rédaction, les salles de montage, le studio, et le nouvel espace de travail où est fabriquée l’édition locale Pays Catalan mais aussi Aquı́ Sem, le magazine de découverte en langue catalane.

Infos pratiques

Nos portes seront ouvertes le samedi 16 septembre uniquement, de 10h à 18h30 à Montpellier et de 10h à 17h30 à Perpignan. Pour participer à l’une de nos visites (d’une durée de 30 minutes environ), une inscription gratuite doit être effectuée avant le vendredi 15 septembre en suivant les liens proposés. Il est à noter que les places sont limitées.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA