« Vincent Elbaz révèle son obsession pour les Sopranos ! »

Durant la saison estivale, une personnalité se confie chaque jour au célèbre animateur Laurent Valière afin de parler de sa série de télévision favorite. Pour cette journée ensoleillée, c’est l’acteur talentueux Vincent Elbaz qui s’est présenté sous les projecteurs.

Vincent Elbaz évoque les Sopranos

Vincent Elbaz, acteur français, est apparu dans deux séries cette saison, dont Syndrome E sur TF1 où il jouait l’inspecteur Sharko et B.R.I sur Canal+, où il incarne un parrain de la mafia. Elbaz considère Les Sopranos comme sa « série bien-aimée », qui a relancé la mode des feuilletons en 1999. La série a été créée par l’américain David Chase pour la chaine HBO.

Les Sopranos, une série marquante

Les Sopranos est une série qui suit la vie d’un parrain de la mafia du New Jersey, Tony Soprano, qui est également mari, père de famille et dépressif. Tout au long des six saisons, disponibles sur le Pass Warner de Prime Video, on suit ce personnage qui commet des actes criminels et détestables, mais on découvre aussi son côté plus humain, notamment ses relations avec sa mère envahissante et sa famille qui grandit. La série a été tout un concept, avec un personnage principal qui consulte une psy tout en la pistant.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA