Véranda : Quels sont les impacts fiscaux ?

La véranda : entre extérieur et intérieur

Pour plusieurs propriétaires, se demander si la véranda compte dans la surface habitable de leur maison est une préoccupation commune. Cette espace vitrée, baignée de soleil, offre une extension attrayante et polyvalente de la maison principale. Cependant, en raison de sa nature particulière, il existe un grand débat sur la question.

Définition de la surface habitable

La surface habitable est déterminée par deux lois principales en France : la loi Boutin et la loi Carrez. Selon la loi Boutin, applicable aux locations, l’espace de plancher construit, après la soustraction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines, portes et fenêtres, dans la mesure où la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre. En ce qui concerne la loi Carrez, qui s’applique aux ventes immobilières en copropriété, elle consiste à calculer la surface privative des lots lorsqu’ils sont clos et couverts, en déduisant les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, à condition que la hauteur sous plafond soit supérieure à 1,80 mètre.

Peut-on compter la véranda comme une surface habitable ?

Selon le Code de la Construction et de l’Habitation, la véranda ne compte pas dans la surface habitable. L’espace de la véranda est en effet exclu du calcul, tout comme les combles non aménagés, les caves, les garages, les terrasses, les balcons et autres espaces extérieurs. Malgré le fait que la véranda soit un espace clos et couvert, elle est généralement pas considérée comme une pièce à part entière en raison de sa nature intermédiaire et des variations de confort thermique par rapport aux autres pièces du logement.

Impact fiscal de la véranda

Même si la véranda ne compte pas dans la surface habitable selon le Code de la Construction et de l’Habitation, celle-ci peut influencer les impôts fonciers ou la plus-value immobilière lors de la revente. L’implantation d’une véranda a généralement un effet positif sur la valorisation d’un bien immobilier. Dans le cas d’une revente, une plus-value pourrait être réalisée si le prix de vente dépasse le prix d’achat. Cette plus-value serait alors imposable.

Avantages et optimisation d’une véranda

La véranda offre de multiples avantages, elle permet d’augmenter la valeur du bien immobilier, elle constitue un lieu de rassemblement familial, et elle offre une connexion avec la nature. De plus, avec une bonne isolation, elle peut être utilisée tout au long de l’année.

Pour bien profiter de votre véranda, il est recommandé :

– d’installer une bonne isolation thermique pour un confort optimal en hiver comme en été,

– de choisir des matériaux résistants et faciles d’entretien,

– de se protéger des intempéries,

– et d’ajouter des plantes pour créer une ambiance relaxante et fraîche.

En synthèse, même si la véranda ne compte pas dans la surface habitable, elle peut avoir un impact sur les taxes foncières ou la valeur de revente de votre bien. Par conséquent, il est important de prendre en compte ces facteurs si vous envisagez de construire une véranda.