Vente exceptionnelle : Argenterie, bijoux et motos de la maison de Savoie déménage ! Enchères à Genève.

La maison d’enchères suisse Genève Enchères mettra en vente plus de 200 objets appartenant à la famille royale italienne à partir du 18 septembre.

Une vente comprenant des objets historiques et du quotidien de la maison royale

Cette vente aux enchères inclut des biens historiques de la famille, mais aussi des meubles et des objets du quotidien de leur résidence à Vésenaz, construite dans les années 1970. Parmi les articles à vendre se trouvent un baby-foot, un canapé en skaï, des toiles de Derain, de l’argenterie frappée des armoiries de Savoie et des bijoux. Les acheteurs et les curieux pourront admirer ces objets lors des expositions publiques du 15 au 17 septembre, avant les enchères.

Un déménagement de la famille royale italienne de leur résidence genevoise

Genève Enchères a expliqué que « le prince Victor Emmanuel et la princesse Maria Doria de Savoie déménagent de leur insolite demeure genevoise » et c’est la raison pour laquelle la famille a choisi de vendre ces objets. La dynastie des Savoie a régné sur l’Italie unifiée de 1861 à 1947, mais le chef actuel de la famille a quitté l’Italie lorsqu’il était enfant en raison de la Constitution de 1946, qui a banni les descendants mâles en réaction à la collaboration de son grand-père Victor-Emmanuel III. Bien que l’exil ait été levé en 2002, le couple vit toujours en Suisse la plupart du temps.

Des motos de la famille royale italienne, dont une appartenait au prince Emmanuel-Philibert

La vente comprend également plusieurs motos, dont une Indian de 1941 qui appartenait au prince Emmanuel-Philibert, qui était un admirateur de Johnny Hallyday et qui faisait de la moto. Selon Cyril Duval, associé de Genève Enchères, cet ensemble « rock’n’roll » pourrait remporter le « coup de cœur » des acheteurs, bien qu’il ait été estimé entre 100 000 et 150 000 francs suisses.

