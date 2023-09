Du 15 au 18 septembre 2023 : venez faire un tour au salon de l’habitat d’Orléans !

Chaque année, Orléans devient le point de convergence pour tous ceux qui souhaitent réinventer leur intérieur, se lancer dans un projet immobilier ou simplement découvrir les nouvelles tendances en matière de décoration et d’habitat. Cette année, le Salon de l’Habitat, Meubles et Déco d’Orléans vous accueille une nouvelle fois pour vous inspirer et vous conseiller. Pour cette édition, Orléans events a choisi d’organiser l’événement au parc des expositions CO’MET, Le Loiret en réunissant pas moins de 200 professionnels des secteurs de l’habitat. On vous en dit plus !

Un rendez-vous incontournable

Le salon de l’Habitat d’Orléans est le rendez-vous annuel que vous ne devrez surtout pas manquer si vous comptez rénover ou redécorer votre intérieur. Bien plus qu’une simple exposition, c’est le lieu où convergent tous les spécialistes de l’habitat, de l’ameublement et de la déco. Pour tous ceux qui envisagent des travaux chez eux, il s’agit d’une occasion rêvée de découvrir les dernières tendances, que ce soit en matière de pose de papier peint à Orléans, de couleurs pour chambres, salons, etc., des isolations les plus performantes ou encore au sujet des dernières solutions écoénergétiques pour payer des factures moins cher. La rentrée étant propice aux nouveaux projets, les 200 exposants présents répondront à toutes vos questions, qu’il s’agisse de financement, de construction ou de rénovation.

Un salon au cœur d’Orléans

Organisé par Orléans events, cet événement se tiendra à CO’Met, dans le Parc des Expositions – Le Loiret du 15 au 18 septembre 2023 prochain. Fort de son succès lors de la dernière édition dans le nouveau Parc des Expositions l’an dernier, qui a attiré pas moins de 21 000 visiteurs, cette nouvelle édition promet d’être tout aussi captivante. Les participants se focaliseront principalement sur « le bois », matière aujourd’hui privilégiée par les professionnels en raison de son aspect écologique. Mais les visiteurs y trouveront aussi tout en ce qui concerne l’ameublement, l’artisanat d’art et l’aménagement d’intérieur et du jardin.

Une diversité d’exposants

L’espace d’exposition, s’étendant sur 14 000 m², présentera différents secteurs, de l’aménagement intérieur, l’équipement de la maison, construction/rénovation à la décoration de jardins. Ces spécialistes viennent présenter leurs services, mais aussi leurs produits (menuiseries, clôtures, cheminées, chauffages, offre immo…). Les visiteurs auront ainsi l’occasion de rencontrer des cuisinistes, des paysagistes, des spécialistes de la motoculture, des experts en financement immobilier et en écoénergies, etc. Vous pourrez discuter de vos projets et recevoir des conseils personnalisés directement dans les stands.

Des conférences pour tous

Le Salon de l’Habitat, Meubles et Déco d’Orléans ne serait pas complet sans son programme de Cafés Conférences. Durant ces 4 jours, des professionnels reconnus de l’architecture, de l’ameublement et de l’habitat viendront partager leurs conseils et astuces sur place. Leurs interventions tournent autour de thématiques diverses, toujours axé sur l’amélioration du confort et de l’esthétique de votre habitat. Le samedi 16 septembre, par exemple, Fibois Centre-Val de Loire interviendra sur les avantages de la construction en bois. Le dimanche 17 septembre, VIAGIMMO parlera du thème du « Viager » et Fibois Centre-Val de Loire reviendra sur l’aménagement bois et le chauffage bois. Ce dernier organisera aussi la Remise des prix du Concours Bois Français & Design en Centre Val de Loire à la fin de cette journée. Le Crédit Agricole Centre Loire quant à lui évoquera les perspectives immobilières actuelles et de nouveaux dispositifs d’investissement immobilier sur ces deux jours.

« Save the date »

Que vous soyez un particulier en quête d’inspiration, un professionnel à la recherche de nouvelles opportunités ou simplement curieux, le Salon Habitat, Meubles et Déco d’Orléans est fait pour vous. Notez donc bien ces dates : du 15 au 18 septembre 2023. À très bientôt !

P.S. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Salon de l’habitat Orléans où l’annuaire des exposants 2023 sera bientôt disponible. Restez connecté !